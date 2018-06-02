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Закона.Нет
В Казахстане назвали незаконными запрет на фото- и видеосъемку в магазинах.
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Гоги80 02 Июня 2018 в 11:20:00
Запрет на фото- и видеосъемку в магазинах и рынках является незаконным, сообщили в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

Как сообщили в комитете участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, рынках, магазинах.

"Имеются случаи агрессивного поведения (отбирание средств съёмки, угроза, оскорбление, попытки удалить видео и фотоматериалы) сотрудников служб безопасности либо сотрудников магазинов в отношении потребителей, применивших фото- и видеосъемку", — подчеркнули в комитете.

Поэтому гражданам напомнили, что важным инструментом в защите прав потребителей помимо свидетельских показаний и документов, подтверждающих приобретение товаров или оплату за выполнение работ, оказания услуг, является право на фото- и видеофиксацию правонарушения.

"Таким образом, если в магазине вам запрещают применять фото-, видеосъемку, вы вправе ссылаться на пункт 12 статьи 24 Закона, согласно которому продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК", — уточнили в комитете.

Также потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара, в случае отсутствия у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара.

Источник: Sputnik Казахстан
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  arhar 03.06.2018 в 00:37:57   # 679727
а если сделать платными?
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