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Закона.Нет
Первых руководителей будут увольнять за коррупционные преступления подчинённых.
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Гоги80 06 Июня 2018 в 20:04:25
Руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла рассказал о мерах, которые планируется ввести в законодательство РК для ужесточения ответственности первых руководителей за коррупционные преступления подчинённых, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Ответственность за коррупцию непосредственно первых руководителей при совершении их подчинёнными коррупционных преступлений, в принципе, прописана в административном кодексе. Но в профильном законе она пока ещё не узаконена. Этот вопрос будет выноситься и норма будет введена, думаю, в этом году. Мы внесём эти предложения через Мажилис", - сказал руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла на встрече с представителями национального бюро.

Кабдулла отметил, что до конца текущего года на законодательном уровне будет принята ответственность первого руководителя за коррупционные правонарушения подчиненных.

"Если смотреть через призму гуманности, это будет зависеть от тяжести преступления подчинённого. Если это уголовная ответственность, то при наличии приговора, в этой связи, думаю, последствия будут наступать в виде увольнения его (первого руководителя – прим. ред.) со службы. Он не имеет морального права занимать должность, когда его подчинённый под боком занимается коррупционными преступлениями. Это и послабление дисциплины, и этические нормы, и весь комплекс", - заявил Кабдулла.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 06.06.2018 в 23:08:09   # 680270
Вот еще один франкенштейн наклюнулся. Нежизненно.
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  Makintosh 06.06.2018 в 23:09:36   # 680271
Первых руководителей будут увольнять за коррупционные преступления подчинённых-------------------------------------где-то я это уже слышал.
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  kanat7782 06.06.2018 в 23:10:23   # 680272
Не бось посадят потом номер первого?!
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  odysssey 06.06.2018 в 23:49:17   # 680282
Все мы знаем с кого надо начинать..
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  МишкаНаСевер 07.06.2018 в 00:19:47   # 680286
Цитата: Makintosh от 06.06.2018 23:09:36
Первых руководителей будут увольнять за коррупционные преступления подчинённых-------------------------------------где-то я это уже слышал.

Не про непотопляемого министра сельского хозяйства?
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