Президент Узбекистана: Рашид Кадыров от каждого районного прокурора брал по 30-40 тыс. долларов

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danilov 07 Июня 2018 в 15:28:11
«Вот, Генеральный прокурор (бывший Генеральный прокурор Рашид Кадыров – ред.) сидит со своей командой в тюрьме. Возвращает обратно миллионы и миллионы долларов. Через 2-3 месяца он сам вам расскажет все по телевидению как все коррумпировал. От каждого районного прокурора брал по 30-40 тыс. долларов США. Он все возвращает сейчас. Одного сын – миллиардер! И руководители других организаций, пять бывших заместителей СНБ тоже в тюрьме. Все они воры, воры. Как бы не было, я все поставлю на место.
Все они строили дома в Прибалтике. Даже Амир Темур не жил в таких домах. Эти чьи деньги – народные. Поэтому в прокуратуре поменялись 70% сотрудников. Я всех прощу, но не прощу воров и предателей. Вот это должен знать мой народ», сказал президент.
Kun.uz
Комментарии, по рейтингу, по дате
99denden99 07.06.2018 в 15:32:04 # 680367
99denden99 07.06.2018 в 15:32:25 # 680368
Он что с яйцами чувак?? Посмотрим лет через 10, вода камень точит, а вдруг узбекам повезло, я буду только рад за них
Дядя Нурик 07.06.2018 в 18:00:33 # 680406
MишаМашкевич 07.06.2018 в 18:24:20 # 680410
Цитата: MишаМашкевич от 07.06.2018 18:24:20
Да за ним сам олигатор сидит(не протекаемая). Он всячески не хочет ассоциироваться с прошлым правительством. Они хотят больше открыть миру свою страну,а коррупция мир пугает. Они и будут щя всячески отмываться.
Да за ним сам олигатор сидит(не протекаемая). Он всячески не хочет ассоциироваться с прошлым правительством. Они хотят больше открыть миру свою страну,а коррупция мир пугает. Они и будут щя всячески отмываться.
Дело говоришь Миша. Алишер Усманов знает толк в бизнесе. Наверное он и создает мост с ВВП.