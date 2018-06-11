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В 1,5 млн тенге обойдутся костанайскому полицейскому два донера
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danilov 11 Июня 2018 в 10:14:11
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский полицейский за получение материального вознаграждения привлечен к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как показано в материалах дела, 13 мая 2017 года 23-х летний сотрудник дорожно-патрульной службы УВД Костаная Мирас Нурпеисов освободил от ответственности жителя города, нарушившего правила дорожного движения. Но взамен потребовал у нарушителя два донера по 450 тенге.

«Водитель, нарушивший правила, принес донеры полицейскому в районе парка Женис. Все это было зафиксировано на видеожетоне. В ходе первого судебного заседания сотрудник полиции вину свою не признал. Но житель, нарушивший правила дорожного движения, который был зарегистрирован как свидетель, рассказал, как он положил в полицейскую машину два донера», - сообщила пресс-секретарь ведомства Аида Бажирова корреспонденту агентства.

По данному делу проводилась видеофонографическая экпертиза, где определен голос Нурпеисова. В результате он вину полностью признал. Адвокат полицейского попросил снизить наказание.

Сегодня Мирас Нурпеисов привлечен к административной ответственности. Он заплатит в казну государства штраф в размере 1 443 000 тенге.

https://www.inform.kz/ru/v-1-5-mln-tenge-oboydutsya-kostanayskomu-policeyskomu-dva-donera_a3281729
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 11.06.2018 в 10:17:25   # 680684
Жри ментяра не подавись
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  Zoggyla 11.06.2018 в 10:17:28   # 680685
Это что-то его на шаурму прибило. Тут нужна помощь психолога.
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  Manitu 11.06.2018 в 10:58:24   # 680692
Скоро нарушение можно будет за пакет китайской лапши развести.
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  KAN13 11.06.2018 в 11:00:02   # 680693

Обычная ситуация с мусарятами , кому-то донер , тому кто постарше в должности и звании - рестораны , сауны , элитное бухло и соответствующие бляди .
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  Yerla 11.06.2018 в 13:44:40   # 680725
мдя .. надеюсь он хотябы пахавал эти два донера .. а то вообще обидноб было если повязали как раз в момент поедания донеров ..
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  Николаz 11.06.2018 в 15:06:43   # 680741
Кто не работает тот ест
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  petropavlovs 12.06.2018 в 00:12:04   # 680771
Все это было зафиксировано на видео жетоне

Да уж. С таким уровнем интеллекта, как он в органы то попал. Или реально изголодался.
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