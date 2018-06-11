В 1,5 млн тенге обойдутся костанайскому полицейскому два донера

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danilov 11 Июня 2018 в 10:14:11
Как показано в материалах дела, 13 мая 2017 года 23-х летний сотрудник дорожно-патрульной службы УВД Костаная Мирас Нурпеисов освободил от ответственности жителя города, нарушившего правила дорожного движения. Но взамен потребовал у нарушителя два донера по 450 тенге.
«Водитель, нарушивший правила, принес донеры полицейскому в районе парка Женис. Все это было зафиксировано на видеожетоне. В ходе первого судебного заседания сотрудник полиции вину свою не признал. Но житель, нарушивший правила дорожного движения, который был зарегистрирован как свидетель, рассказал, как он положил в полицейскую машину два донера», - сообщила пресс-секретарь ведомства Аида Бажирова корреспонденту агентства.
По данному делу проводилась видеофонографическая экпертиза, где определен голос Нурпеисова. В результате он вину полностью признал. Адвокат полицейского попросил снизить наказание.
Сегодня Мирас Нурпеисов привлечен к административной ответственности. Он заплатит в казну государства штраф в размере 1 443 000 тенге.
https://www.inform.kz/ru/v-1-5-mln-tenge-oboydutsya-kostanayskomu-policeyskomu-dva-donera_a3281729
Комментарии, по рейтингу, по дате
Обычная ситуация с мусарятами , кому-то донер , тому кто постарше в должности и звании - рестораны , сауны , элитное бухло и соответствующие бляди .
petropavlovs 12.06.2018 в 00:12:04 # 680771
Все это было зафиксировано на видео жетоне
Да уж. С таким уровнем интеллекта, как он в органы то попал. Или реально изголодался.