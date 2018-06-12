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"Отсижу на лекции за плату": студенты публикуют объявления в Сети
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danilov 12 Июня 2018 в 15:32:34
Студенты столичного вуза готовы заплатить подставным лицам за посещение пар. Как удалось выяснить корреспонденту Tengrinews.kz, соответствующие объявления появились в паблике во "ВКонтакте".

Анонимные пользователи публикуют объявления с указанием дисциплины, времени и даты лекций, которые за определенную сумму нужно посетить вместо учащегося. Те, кто готов за плату "отсидеть" занятия, ставят плюсы или "лайкают" пост.

"В открытом доступе есть группа "ВКонтакте". Там есть записи, посты, где ребята пишут и снизу под постом ставят плюсики. Это те, кто может посидеть на парах за деньги. Я часто встречала такое, несколько лет. Ребята, в основном приезжие, работают. У них, возможно, не хватает времени ходить на пары из-за большой учебной нагрузки. А пропуски им (студентам. - Авт.) копить нельзя. Люди пишут еще: нужна справка задним числом. Если не получается купить, то они платят ребятам, которые сидят за них на парах", - рассказала одна из студенток.

Судя по постам, плата за посещение одного занятия - порядка 500 тенге. Однако некоторые "нанимают" подставных лиц на больший срок - день или неделю.

"Очень много таких постов публикуется. "Отсидеть" или отметиться на одной паре стоит от 500 тенге. За день две тысячи платили, за неделю около девяти-десяти тысяч. За отдельную плату можно и конспекты купить. Студентов слишком много. Кто-то спит на парах, приходят совершенно "левые" люди", - рассказывает девушка.









Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Saturn 12.06.2018 в 16:18:35   # 680861
Что ждет этих студентов в будущем?
- Пойдите на свидание вместо меня, оплата почасовая
- Выебите жену сегодня в 21-00, 500 тг
- Анонимно. Прооперируйте сегодняшних моих пациентов, 1000тг за каждого оставшегося в живых
- Посидите в парламенте на заседании пару часов после 14-00, деньги не проблема, просто каждый раз нажимаете кнопки "ЗА" или "ПРОТИВ" на свое усмотрение, надо там принять какой то важный закон.
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  MишаМашкевич 12.06.2018 в 16:38:05   # 680872
Я за 500 тнг зачёт закрывала, а эти лекции закрывают. Вот ваще....слов нет.
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  acid 12.06.2018 в 17:24:18   # 680880
а чо когда мне будет за 60 я каждое утро часам к 11 буду ходить в богадельню под названием Энергопоток. Вставать там в очередь и за 2-3 тыщи ее потом продавать. 100% будут покупать.
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  jumanjiqz 12.06.2018 в 17:25:25   # 680881
Какая щедрая!


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  jumanjiqz 12.06.2018 в 17:35:36   # 680884
Quote:
с указанием дисциплины, времени и даты лекций, которые за определенную сумму нужно посетить вместо учащегося.

А какой ВУЗ, место лекции, аудитория, тема лекции(может кому-то интересно будет) указать!? Паблик как ни как общий. Ну не знаю, такое раньше не проканало бы, преподы нас в лицо знали...
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  Nightwalker 12.06.2018 в 17:37:58   # 680885
Вот гаденыши а!
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