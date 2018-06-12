Глава антикоррупционного ведомства Казахстана стал героем анекдота.

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Гоги80 12 Июня 2018 в 18:56:51
Самый свежий из анекдотов сейчас активно рассылают в мессенджерах и публикуют в соцсетях.
"Попали агашка с женой на необитаемый остров после крушения самолета.
- Қатын (жена), ты успела завещание переписать?— обращается он к жене.
- Да.
- А наши две квартиры в Астане на дочку оформила?
- Конечно.
- А сыну купили дом в Алматы?
- Купили, купили!
- А деньги на счета в австрийский банк перегнала?
- Да все сделала я, все! Отстань!
- А те деньги, которые Баке завез от тендера?
- Блин, я забыла про них, они здесь в чемодане лежат.
- Уфф, слава Всевышнему! Нас теперь точно Шпекбаев найдёт и вывезет отсюда!"
"240 шпекбаек"
Предыдущую волну юмористических публикаций вызвало обращение Шпекбаева к гражданам, в котором он призывает делиться информацией о коррупционерах, которые будут поощряться материальным вознаграждением в размере 240 тысяч тенге.
Несмотря на то, что агентство пытается повышать гражданскую сознательность, отучать людей решать "проблемы" с помощью взяток и давать возможность совершать сделки или получать услуги законным способом, казахстанцы все еще воспринимают заявления о коррупции как "стукачество".
Пользователи соцсетей отреагировали едкими замечаниями:
"Шпекбаев предлагает 240 тысяч тенге, пачку печенья и банку варенья", — намекая на произведение Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише и Мальчише-Плохише и "проданной" военной тайне.
"Звонит как-то Павлик Морозов Шпекбаеву и говорит, "где мои 240 тысяч?"… — о герое советских времен, который "настучал" на собственного отца.
"Раз у нас есть "500 тенге Байбека", можно назвать 240 тысяч "шпекбайками", — предлагали остроумные пользователи.
Тюремное правительство
Назначение на должность главы председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев получил в декабре 2017 года. Прежний руководитель Кайрат Кожамжаров перешел на пост генерального прокурора.
С момента назначения Шпекбаева в Казахстане произошел ряд громких арестов. Среди задержанных — чиновники и руководители квазигосударственого сектора, подробности агентство обещает дать в ближайшее время на официальной пресс-конференции.
Ранее руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астане Шынгыс Кабдулла рассказал, что задержаны 32 человека, 15 из них — первые руководители госорганов, в том числе — пять руководителей республиканского значения.
В последние годы благодаря политике "нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям" за решеткой оказались многие высокопоставленные чиновники. Тогда же появилась шутка о том, что в колониях достаточно бывших министров и акимов для формирования целого "Тюремного правительства".
Источник: Sputnik Казахстан
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