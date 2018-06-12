Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Глава антикоррупционного ведомства Казахстана стал героем анекдота.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 12 Июня 2018 в 18:56:51
После череды громких арестов чиновников о председателе агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алике Шпекбаеве начали рассказывать анекдоты.

Самый свежий из анекдотов сейчас активно рассылают в мессенджерах и публикуют в соцсетях.

"Попали агашка с женой на необитаемый остров после крушения самолета.

- Қатын (жена), ты успела завещание переписать?— обращается он к жене.

- Да.

- А наши две квартиры в Астане на дочку оформила?

- Конечно.

- А сыну купили дом в Алматы?

- Купили, купили!

- А деньги на счета в австрийский банк перегнала?

- Да все сделала я, все! Отстань!

- А те деньги, которые Баке завез от тендера?

- Блин, я забыла про них, они здесь в чемодане лежат.

- Уфф, слава Всевышнему! Нас теперь точно Шпекбаев найдёт и вывезет отсюда!"

"240 шпекбаек"
Предыдущую волну юмористических публикаций вызвало обращение Шпекбаева к гражданам, в котором он призывает делиться информацией о коррупционерах, которые будут поощряться материальным вознаграждением в размере 240 тысяч тенге.

Несмотря на то, что агентство пытается повышать гражданскую сознательность, отучать людей решать "проблемы" с помощью взяток и давать возможность совершать сделки или получать услуги законным способом, казахстанцы все еще воспринимают заявления о коррупции как "стукачество".

Пользователи соцсетей отреагировали едкими замечаниями:

"Шпекбаев предлагает 240 тысяч тенге, пачку печенья и банку варенья", — намекая на произведение Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише и Мальчише-Плохише и "проданной" военной тайне.

"Звонит как-то Павлик Морозов Шпекбаеву и говорит, "где мои 240 тысяч?"… — о герое советских времен, который "настучал" на собственного отца.

"Раз у нас есть "500 тенге Байбека", можно назвать 240 тысяч "шпекбайками", — предлагали остроумные пользователи.

Тюремное правительство
Назначение на должность главы председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев получил в декабре 2017 года. Прежний руководитель Кайрат Кожамжаров перешел на пост генерального прокурора.

С момента назначения Шпекбаева в Казахстане произошел ряд громких арестов. Среди задержанных — чиновники и руководители квазигосударственого сектора, подробности агентство обещает дать в ближайшее время на официальной пресс-конференции.

Ранее руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астане Шынгыс Кабдулла рассказал, что задержаны 32 человека, 15 из них — первые руководители госорганов, в том числе — пять руководителей республиканского значения.

В последние годы благодаря политике "нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям" за решеткой оказались многие высокопоставленные чиновники. Тогда же появилась шутка о том, что в колониях достаточно бывших министров и акимов для формирования целого "Тюремного правительства".

Источник: Sputnik Казахстан
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь