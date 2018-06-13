Приглашение с принуждением

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danilov 13 Июня 2018 в 09:29:03
Журналист газеты «Ак Жайык» Мурат Султангалиев опубликовал заметку по факту вынесения приговора жителю Тараза за убийство, совершённое им в Атырау 8 лет назад. При этом он опирался на пресс-релиз Атырауского областного суда и устные уточнения сотрудника пресс-службы данного ведомства, из которых следует, что осуждённый сам явился в полицию Тараза с повинной.
Руководство ДВД Атырауской области не согласилось с формулировками опубликованной заметки и заявило, что преступление было раскрыто силами их оперативников, а журналист опубликовал информацию, не соответствующую действительности, нарушив ч. 2 ст. 21 Закона «О СМИ».
В ходе телефонного разговора пресс-секретарь ведомства Назымгуль Кайсагалиева попросила журналиста, несмотря на выходной день, прийти в ДВД для разбирательства. Взявший следом трубку первый заместитель начальника ДВД Хамза Умбеткалиев предупредил М. Султангалиева, что в противном случае его вызовут повесткой.
На «допрос» в ДВД журналист не пошёл, но позицию полицейского начальства о раскрытии преступления газета опубликовала.
Комментарий фонда «Әділ сөз»:
Если работники полиции считают, что журналист нарушил их неимущественные права, им следует обратиться за защитой в суд, а не использовать свое служебное положение и грозить вызовом по повестке для того, чтобы поговорить с журналистом. Кстати, законодатель не установил ответственности для журналистов за нарушение ч. 2 ст. 21 закона «О средствах массовой информации».
Правила вызова повесткой прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе, и в нем нет статьи, которая дает право полицейским вызывать повесткой лицо, не имеющие процессуального статуса. Иными словами, до тех пор, пока на законном основании не будет возбуждено досудебное расследование, полицейские не имеют права выписывать повестку.
Кстати, требование явиться в ДВД в выходной день, согласно международным стандартам, приравнивается к пыткам.
Международный фонд защиты свободы слова «Әдiл сөз», г. Алматы, www.adilsoz.kz
http://azh.kz/ru/news/view/52807
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