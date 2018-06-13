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Чиновник выбросился из окна Департамента Нацбюро: освобождено руководство в Талдыкоргане
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KAN13 13 Июня 2018 в 11:40:38
В Национальном бюро по противодействию коррупции озвучили результаты расследования, проведенного после случая в Талдыкоргане, когда директор алматинского филиала РГП "Казводхоз" Сеилхан Мухамадиев выбросился из окна, передает Tengrinews.kz.

"По результатам служебного расследования виновные сотрудники, допустившие факт суицида Мухамадиева, - старший следователь Департамента Асканов Д.Д. и офицер по ОВД Департамента Алдабергенов Р. - уволены из Антикоррупционной службы", - сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос корреспондента.

Также сообщается, что за отсутствие контроля за действиями подчиненных освобождены от занимаемых должностей руководитель Департамента О. Аликов, его заместители А. Журмагамбетов и Д. Каратай, руководитель Оперативного управления К. Мырзахметов, его заместитель Р. Машеков и руководитель отдела К. Букуров.

Кроме того, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности руководитель отдела Следственного управления Ж. Дюсембеков руководитель Следственного управления Е. Есжанов.

На данный момент досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК ("Доведение до самоубийства") проводится ДВД Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции органов прокуратуры, во взяточничестве изобличен директор алматинского филиала РГП "Казводхоз" Сеилхан Мухамадиев. Его обвинили в незаконном вознаграждении в размере 17,4 миллиона тенге, или 10 процентов от суммы договора о госзакупках, которую, по информации следователя, он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ.

После задержания 3 февраля Сеилхан Мухамадиев был доставлен в административное здание департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий. В 09.02 часов подозреваемый выпрыгнул из окна служебного кабинета, находящегося на четвертом этаже административного здания департамента. От полученных травм мужчина скончался на месте.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovnik-vyibrosilsya-okna-departamenta-natsbyuro-346490/
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  ИНКВИЗИТОР 13.06.2018 в 12:39:39   # 680996
Выпрыгни из окна до задержания коррупционер!
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  Blackadder 13.06.2018 в 13:33:37   # 681016
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
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  КЕДЫ 13.06.2018 в 13:34:19   # 681017
Пиздец крепили бедолагу там наверное по серьезному.
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  Walter 13.06.2018 в 15:17:45   # 681032
Цитата: Blackadder от 13.06.2018 13:33:37
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
если бы ты знал насколько с этого дела упокавались сами Гдлян и еврей Иванов. Чтобы встретить старость.
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  Рамзес 13.06.2018 в 20:36:01   # 681100
Цитата: Walter от 13.06.2018 15:17:45
Цитата: Blackadder от 13.06.2018 13:33:37
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
если бы ты знал насколько с этого дела упокавались сами Гдлян и еврей Иванов. Чтобы встретить старость.

Это уже типа мести родственников,по мне так если работаешь на руководящей должности - чист должен как белый лист вплоть до третьего колена.А лучше до пятого,как в комитете было при СССР.
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