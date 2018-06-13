Чиновник выбросился из окна Департамента Нацбюро: освобождено руководство в Талдыкоргане

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KAN13 13 Июня 2018 в 11:40:38
"По результатам служебного расследования виновные сотрудники, допустившие факт суицида Мухамадиева, - старший следователь Департамента Асканов Д.Д. и офицер по ОВД Департамента Алдабергенов Р. - уволены из Антикоррупционной службы", - сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос корреспондента.
Также сообщается, что за отсутствие контроля за действиями подчиненных освобождены от занимаемых должностей руководитель Департамента О. Аликов, его заместители А. Журмагамбетов и Д. Каратай, руководитель Оперативного управления К. Мырзахметов, его заместитель Р. Машеков и руководитель отдела К. Букуров.
Кроме того, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности руководитель отдела Следственного управления Ж. Дюсембеков руководитель Следственного управления Е. Есжанов.
На данный момент досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК ("Доведение до самоубийства") проводится ДВД Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции органов прокуратуры, во взяточничестве изобличен директор алматинского филиала РГП "Казводхоз" Сеилхан Мухамадиев. Его обвинили в незаконном вознаграждении в размере 17,4 миллиона тенге, или 10 процентов от суммы договора о госзакупках, которую, по информации следователя, он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ.
После задержания 3 февраля Сеилхан Мухамадиев был доставлен в административное здание департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий. В 09.02 часов подозреваемый выпрыгнул из окна служебного кабинета, находящегося на четвертом этаже административного здания департамента. От полученных травм мужчина скончался на месте.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovnik-vyibrosilsya-okna-departamenta-natsbyuro-346490/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 13.06.2018 в 12:39:39 # 680996
Blackadder 13.06.2018 в 13:33:37 # 681016
Цитата: Blackadder от 13.06.2018 13:33:37если бы ты знал насколько с этого дела упокавались сами Гдлян и еврей Иванов. Чтобы встретить старость.
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
Цитата: Walter от 13.06.2018 15:17:45
Цитата: Blackadder от 13.06.2018 13:33:37если бы ты знал насколько с этого дела упокавались сами Гдлян и еврей Иванов. Чтобы встретить старость.
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.
Это уже типа мести родственников,по мне так если работаешь на руководящей должности - чист должен как белый лист вплоть до третьего колена.А лучше до пятого,как в комитете было при СССР.