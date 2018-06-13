Чиновник выбросился из окна Департамента Нацбюро: освобождено руководство в Талдыкоргане

Ничего нового или удивительного. Во время расследования "узбекского дела" которое вели Гдлян И Иванов, множество чиновников, так же заканчивали свою жизнь самоубийством. В надежде, что уворованные деньги, останутся семье. Как только у семей самоубийц все же стали конфисковывать наворованное, серия самоубийств сошла на нет.