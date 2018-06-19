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Навязчивый сервис
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GoodZone 19 Июня 2018 в 10:39:15
В редакцию газеты “Время” обратились алматинцы, попросившие выяснить, что за люди ходят по квартирам, предлагая проверить розетки на предмет неисправности.

По словам пенсионерки Галии СУТЖАНОВОЙ, на днях ей на домашний номер телефона позвонила женщина, которая не терпящим возражения тоном заявила, что к ней придут проверять розетки.
- Она сказала, что сегодня с 20.00 до 21.00 ко мне домой придут смотреть розетки, - рассказала пенсионерка. - Мол, сейчас участились случаи возгорания, поэтому они проверяют каждую квартиру. Я спросила, почему так поздно, на что эта женщина сказал: ну тогда с 17 до 18 часов. Я немного растерялась, но на всякий случай поинтересовалась, как ее зовут и откуда она. Женщина назвалась Татьяной и сказала, что представляет компанию “Электросервис”, оставила адрес и номер телефона. И люди действительно пришли - двое молодых мужчин. Но я им дверь не открыла, потому что дочь сказала, что это все очень подозрительно. Мы позвонили по телефону, который оставила Татьяна, там никто не брал трубку, в справочнике 2ГИС по этому адресу такой компании нет. Тогда я набрала “102”, но там мне сказали обратиться к своему участковому, а до него я так и не дозвонилась. Мужчины тем временем упорно звонили в дверь, по телефону, зачем-то копались в распределительном щитке, но в итоге ушли. Потом я выяснила, что из этой компании звонили всем нашим соседям. Мы подумали, что намерения у этих электриков могут быть не совсем добрыми, поэтому решили обратиться в газету, раз в полицию не удалось.
Чтобы разобраться в ситуации, мы через Интернет нашли несколько фирм, в названии которых значилось “Электросервис”. Однако руководители этих компаний категорически заявили, что их сотрудники по квартирам не ходят. В итоге удалось дозвониться по телефону, который нам дала Галия Сутжанова. На другом конце провода сообщили, что фирма называется “Электросервис Груп”, и подтвердили, что это их сотрудники инспектируют квартиры на предмет неисправности розеток и электропроводки.
- Участились случаи пожаров, вы сами понимаете, - заявил директор компании Николай ЛОМАКО. - И знаете, как работают КСК. Почему я не могу просто сделать рекламу? Мой специалист зайдет, все грамотно объяснит, покажет явные проблемы и расскажет о скрытых. Нежели придет КСК и скажет просто: давайте платите мне 1800 тенге каждый месяц.
- То есть это у вас такая реклама: вы просите, чтобы вас впустили, смотрите розетки, объясняете, какие есть проблемы, а затем предлагаете свои услуги?
- Все верно.
- А где вы берете номера телефонов и адреса потенциальных клиентов?
- Мы берем в Интернете. Там все номера есть.
К счастью, на этот раз произошедшее оказалось не попыткой совершить преступление, а своеобразной и, надо сказать, весьма агрессивной рекламой. Однако бдительность терять все же не стоит, ведь под видом электриков, сантехников, газовщиков и т. д. в ваш дом могут проникнуть мошенники или грабители.

- Таких фактов в практике очень много, - говорит руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат АЗИРБЕК. - Люди представляются сотрудниками коммунальных служб, каких-то фирм по обслуживанию. Право каждого гражданина - впускать их или нет. Но о мерах безопасности никто не должен забывать. Обычно, даже если вы приглашаете сантехника, электрика, это делается через КСК. И если в доме какие-то неполадки, например с проводкой, КСК обычно предупреждает. Поэтому возможно, что под видом сотрудников каких-то компаний могут скрываться любители легкой наживы. Особенно часто страдают пожилые люди и дети, которые не могут оперативно оценить ситуацию и постоять за себя. Поэтому призываю всех граждан быть предельно осторожными и всегда перепроверять информацию.

http://www.time.kz/articles/risk/2018/06/18/navjazchivij-servis
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