Навязчивый сервис

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GoodZone 19 Июня 2018 в 10:39:15
По словам пенсионерки Галии СУТЖАНОВОЙ, на днях ей на домашний номер телефона позвонила женщина, которая не терпящим возражения тоном заявила, что к ней придут проверять розетки.
- Она сказала, что сегодня с 20.00 до 21.00 ко мне домой придут смотреть розетки, - рассказала пенсионерка. - Мол, сейчас участились случаи возгорания, поэтому они проверяют каждую квартиру. Я спросила, почему так поздно, на что эта женщина сказал: ну тогда с 17 до 18 часов. Я немного растерялась, но на всякий случай поинтересовалась, как ее зовут и откуда она. Женщина назвалась Татьяной и сказала, что представляет компанию “Электросервис”, оставила адрес и номер телефона. И люди действительно пришли - двое молодых мужчин. Но я им дверь не открыла, потому что дочь сказала, что это все очень подозрительно. Мы позвонили по телефону, который оставила Татьяна, там никто не брал трубку, в справочнике 2ГИС по этому адресу такой компании нет. Тогда я набрала “102”, но там мне сказали обратиться к своему участковому, а до него я так и не дозвонилась. Мужчины тем временем упорно звонили в дверь, по телефону, зачем-то копались в распределительном щитке, но в итоге ушли. Потом я выяснила, что из этой компании звонили всем нашим соседям. Мы подумали, что намерения у этих электриков могут быть не совсем добрыми, поэтому решили обратиться в газету, раз в полицию не удалось.
Чтобы разобраться в ситуации, мы через Интернет нашли несколько фирм, в названии которых значилось “Электросервис”. Однако руководители этих компаний категорически заявили, что их сотрудники по квартирам не ходят. В итоге удалось дозвониться по телефону, который нам дала Галия Сутжанова. На другом конце провода сообщили, что фирма называется “Электросервис Груп”, и подтвердили, что это их сотрудники инспектируют квартиры на предмет неисправности розеток и электропроводки.
- Участились случаи пожаров, вы сами понимаете, - заявил директор компании Николай ЛОМАКО. - И знаете, как работают КСК. Почему я не могу просто сделать рекламу? Мой специалист зайдет, все грамотно объяснит, покажет явные проблемы и расскажет о скрытых. Нежели придет КСК и скажет просто: давайте платите мне 1800 тенге каждый месяц.
- То есть это у вас такая реклама: вы просите, чтобы вас впустили, смотрите розетки, объясняете, какие есть проблемы, а затем предлагаете свои услуги?
- Все верно.
- А где вы берете номера телефонов и адреса потенциальных клиентов?
- Мы берем в Интернете. Там все номера есть.
К счастью, на этот раз произошедшее оказалось не попыткой совершить преступление, а своеобразной и, надо сказать, весьма агрессивной рекламой. Однако бдительность терять все же не стоит, ведь под видом электриков, сантехников, газовщиков и т. д. в ваш дом могут проникнуть мошенники или грабители.
- Таких фактов в практике очень много, - говорит руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат АЗИРБЕК. - Люди представляются сотрудниками коммунальных служб, каких-то фирм по обслуживанию. Право каждого гражданина - впускать их или нет. Но о мерах безопасности никто не должен забывать. Обычно, даже если вы приглашаете сантехника, электрика, это делается через КСК. И если в доме какие-то неполадки, например с проводкой, КСК обычно предупреждает. Поэтому возможно, что под видом сотрудников каких-то компаний могут скрываться любители легкой наживы. Особенно часто страдают пожилые люди и дети, которые не могут оперативно оценить ситуацию и постоять за себя. Поэтому призываю всех граждан быть предельно осторожными и всегда перепроверять информацию.
http://www.time.kz/articles/risk/2018/06/18/navjazchivij-servis
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