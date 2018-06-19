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Задержан машинист, управлявший поездом Астана-Алматы
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danilov 19 Июня 2018 в 14:01:18
Машиниста поезда Астана-Алматы, 8 вагонов которого сошли с рельс, задержали. Также на допрос были вызваны и путейцы, дежурившие в тот момент на участке, передает КТК.

На месте происшествия работает следственная группа, также к делу подключились и российские специалисты.

Для выяснения обстоятельств на допрос вызвали путейцев, а машиниста поезда задержали.

Сообщается, что за несколько часов до крушения поезда, по этому же участку ЖД путей проходил другой поезд.

Всем, кто пострадал в катастрофе, АО «НК «Казахстан темир жолы» вскоре выплатит компенсации.

Родителям погибшего ребенка выплатят сумму в 2 млн тенге, остальные пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию в размере от 500 тыс. тенге до 1 миллиона.

18 июня председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» поделился подробной информацией о ходе восстановительных работ.

«На сегодняшний день усилены меры по обеспечению движения поездов на всей сети КТЖ. И сегодня начат ремонт путей в 14.00, и задействовано 9 единиц техники и 300 работников. Все работы планируем завершить до 23.00 сегодняшнего дня», - пояснил он.

Источник: КТК

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 19.06.2018 в 14:55:40   # 681884
скорее всего сделают 100% виноватым машиниста .. КТЖ не причем ..
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  Walter 19.06.2018 в 16:55:52   # 681910
Опять "блять сварщик виноват", следствию необходимо досконально по чесноку ЭТУ катострофу разобрать. Иначе все прощай казахстанские железные дороги. Если все спустят то это продолжится и приведет к полному краху. Ж/д дороги у нас ниочём, тяга ниочём, ездием 70-80 км/ч. Узбеки уже на своей территории 220 км/ч топят. Сервис ни к черту. Пастель вся в говне и соплях. Туалетные принадлежности не выделяютя. Проводники на полученные деньги от левых пассажиров сами на станциях это все покупают. Менеджмент и управление вообще пиздец. Ясно только проявляется четкий пиздинг на всех уровнях. Расстояния большие. Что дальше, при тпкой ситуации , дальше только катострофы и крах.
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  sunroad777 19.06.2018 в 16:55:57   # 681911
Если пути старые причемтут машинист? Интнресно
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  Zoggyla 19.06.2018 в 16:58:55   # 681913
Цитата: sunroad777 от 19.06.2018 16:55:57
Если пути старые причемтут машинист? Интнресно
есть такая профессия- стрелочник.
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  СССР 19.06.2018 в 17:05:38   # 681918
Честно сказать, страшно у нас на территории Казахстана на поезде ездить. Всегда беру самолёт. Когда не получается, и едешь на поезде, есть участки, что кажется вот вот и сейчас вагон перевернётся, так шатает!
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