Задержан машинист, управлявший поездом Астана-Алматы

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danilov 19 Июня 2018 в 14:01:18
На месте происшествия работает следственная группа, также к делу подключились и российские специалисты.
Для выяснения обстоятельств на допрос вызвали путейцев, а машиниста поезда задержали.
Сообщается, что за несколько часов до крушения поезда, по этому же участку ЖД путей проходил другой поезд.
Всем, кто пострадал в катастрофе, АО «НК «Казахстан темир жолы» вскоре выплатит компенсации.
Родителям погибшего ребенка выплатят сумму в 2 млн тенге, остальные пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию в размере от 500 тыс. тенге до 1 миллиона.
18 июня председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» поделился подробной информацией о ходе восстановительных работ.
«На сегодняшний день усилены меры по обеспечению движения поездов на всей сети КТЖ. И сегодня начат ремонт путей в 14.00, и задействовано 9 единиц техники и 300 работников. Все работы планируем завершить до 23.00 сегодняшнего дня», - пояснил он.
Источник: КТК
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sunroad777 19.06.2018 в 16:55:57 # 681911
Цитата: sunroad777 от 19.06.2018 16:55:57есть такая профессия- стрелочник.
Если пути старые причемтут машинист? Интнресно
Если пути старые причемтут машинист? Интнресно