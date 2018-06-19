Задержан глава Audi

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danilov 19 Июня 2018 в 15:42:39
«Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром задержан», – приводит Reuters заявление представителя Volkswagen Group, куда входит Audi.
В концерне добавили, что сейчас продолжается проверка обоснованности ареста.
Ранее прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире. Следствие подозревает, что автомобили Audi оснащали программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопах.
Напомним, «дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen, в который входит Audi, разразился в США еще в 2015 году: компанию обвинили в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов – для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.
В конце августа 2017 года американский суд приговорил инженера Volkswagen к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов за причастность к «дизельному скандалу». В декабре 2017 года бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы в рамках этого дела.
https://vz.ru/news/2018/6/18/928266.html
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