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Закона.Нет
Генпрокуратура: «Энергетические предприятия умышленно завышают тарифы»
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danilov 20 Июня 2018 в 17:18:50
Оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды.

Об этом сегодня в ходе форума «Верховенство закона – гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» сказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков, сообщает kursiv.kz

В ходе своего выступления он назвал три сферы, на которые больше всего жалуются предприниматели. В их числе сферы земельных отношений (а именно вопросы выделения земельных участков- «Къ»), государственных закупок и повышение тарифов на комуслуги.

«Эти направления были подвергнуты анализу, проверкам. Нами по всей стране проверяется обоснованность действующих тарифов на электроэнергию и тепло. Результаты показывают, что энергетические предприятия умышленно завышают тарифы под видом расходов на инвестиционные проекты. Фактически все это оборудование не обновляется, а собранные на эти цели от потребителей, в том числе от предпринимателей, платежи присваиваются, используются для выплаты премиальных, погашение кредитов и личные нужды», — сообщил Азамат Дюсембеков.

Наряду с этим, по его данным, установлены многомиллиардные взаиморасчеты энергетических предприятий с сомнительными компаниями-однодневками.

«Расходы по подложным договорам монополисты также закладывают в тариф, обогащаясь за счет потребителей. На сегодня по нашим мерам снижены тарифы на энергопередачу и услуги тепла в Астане, Алматы. В Северо-Казахстанской области опротестован приказ о повышении тарифа. 903 предпринимателям региона возмещено 40 млн тенге. Проверки в этих направлениях продолжаются, по результатам будут приняты меры по восстановлению прав предпринимателей и привлечению виновных лиц к ответственности. Перечисленное — это только предварительные итоги проводимой нами работы», — резюмировал спикер.

kursiv.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 20.06.2018 в 17:26:27   # 682061
Ай-яй-яй и вы это только сейчас поняли, и кто же получается ничего не делал?
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  Дядя Нурик 20.06.2018 в 17:30:52   # 682063
Давайте, господа прокуроры. Активнее. Понимаю, что после Мами, Даулбаева и Асанова у вас там бардак. Но еще не все потеряно. К вам пришел молчаливый и работающий генпрок. Воспользуйтесь шансом поднять свой авторитет, который, как я считаю, вы опустили ниже плинтуса! Мочите мнополистов, акиматы, земкомы. Не очкуйте, хватит штаны протирать. И ряды вычищайте свои от всяких, которые позорят вас. У вас там еще много оборотней
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