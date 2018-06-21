Подполковник никому не спишет!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 21 Июня 2018 в 10:10:30
Подполковник в отставке долгие семь месяцев не может добиться наказания своих обидчиков из родного ведомства.В субботу, 23 июня, в День казахстанской полиции, руководство МВД и начальники региональных департаментов внутренних дел будут чествовать своих ветеранов, принимать присягу молодых новобранцев, вручать им погоны, отличившимся сотрудникам - награды и звания. Только бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска МВД Казахстана Нуржан ГУМАРОВ (на снимке) празднику не рад. И у него для этого есть серьезные причины.
25 ноября 2017 года около полудня 63-летний ветеран полиции по дороге на рынок заехал на автомойку в центре Талгара. Пока ждал своей очереди, к мойке подъехала белая “нива” с полицейскими номерами. Из автомобиля вышел офицер и направился в туалет. Но он временно не работал. Полицейский, несмотря на неоднократные предупреждения работников автомойки, все-таки зашел туда и сделал свое дело, а после направился к машине.
- Мне так стыдно стало за него - сам когда-то такую же форму носил, - вспоминает события прошлой осени пенсионер МВД Гумаров. - Понимаю, приспичило. Но зачем справлять нужду в неработающем сортире? Я сказал офицеру: “Молодой человек, к вам же люди обращаются. Почему игнорируете?” Он молча сел в машину и поехал. Но через некоторое время “нива” резко притормозила возле меня. Из машины выскочили двое - тот самый офицер и водитель в штатском. Выкрутив мне руки, поволокли в машину. Никаких объяснений, не представились… Стоящая в очереди женщина и две мойщицы возмутились: “Что за произвол творите?! Зачем хватаете пожилого человека?” Когда меня насильно затаскивали в салон, я почувствовал резкую боль. Уже в машине говорю: “Ребята, вы доигрались. Я пенсионер МВД и так этого не оставлю”. А полицейский в ответ: “Если свой, чё выпендриваешься? В отделе разберемся...”
Подполковник в отставке Гумаров попросил полицейских отвезти его в больницу, и его повезли. В наркологию. Пока ехали, Нуржан-ага хотел позвонить сыну - он служит в ДВД Алматы. Но стражи порядка вырвали мобильник из его рук. Первым к врачу поднялся офицер, спустя минут десять вернулся за Гумаровым. В кабинете нарколога Нуржан-ага дунул в трубку, врач что-то записал в журнал и спросил: какие у вас проблемы? Пенсионер ответил: мол, нуждаюсь в медицинской помощи, полицейский палец сломал. Кроме того, Гумаров сообщил: он гипертоник, давление зашкаливает. С показаниями алкотестера его не ознакомили, лишь сказали: у вас обнаружен алкоголь 1,45 промилле.
- А я-то вообще непьющий! Врач говорит: “Раздевайтесь”. Молча разделся до нижнего белья, мне выдали пижаму и поместили в палату. Полицейский уехал. Врач успокаивает: мол, полежите три часа, отпустим. Я возмутился: на каком основании трезвого человека в палату поместили? Молчит… - рассказывает Нуржан Гумаров.
Спустя час пенсионер почувствовал недомогание и попросил измерить давление. Сразу после этого врач вызвал санитара и распорядился срочно принести одежду пациента. Кинули вещи на койку и сказали: идите домой. Нуржан-ага пытался выяснить причину столь спешного решения и попросил выдать ему на руки копии документов, согласно которым его поместили в палату отделения наркологии. По словам подполковника, его выгнали как собаку. Добравшись до мойки пешком (а идти около двух километров), Гумаров забрал свою машину и поехал в больницу скорой помощи. Снимок показал: перелом пальца левой руки, наложили гипс, сделали обезболивающий укол и отправили домой.
- На следующий день звонит местный участковый: “Вас ищем со вчерашнего дня, обращались в скорую с переломом?” Я же врачам рассказал, что сотрудники полиции сломали палец, они мои показания записали в свой журнал. Видимо, оказав мне помощь, медики сообщили в полицию, - продолжает Нуржан-ага.
Вскоре к нему приехали двое участковых. На руках выписка из журнала больницы скорой помощи. Гумаров написал заявление, офицеры пообещали передать материал в управление собственной безопасности (УСБ) ДВД Алматинской области и… пропали. Спустя несколько дней Гумарову позвонил начальник местной полицейской службы (МПС) УВД Талгарского района, назвав свое имя - Нуржан. Он выслушал все доводы ветерана и твердо пообещал: “Ага, не переживайте, обязательно накажем своих нерадивых сослуживцев”. Но дальше слов дело тоже не пошло. С трудом раздобыв телефон исполнителя из УСБ, Гумаров с удивлением узнал: его жалобу отправили обратно в Талгар, в МПС района, для принятия мер.
- Больше двух месяцев мое заявление гуляло по кабинетам! - не скрывает возмущения Нуржан Гумаров. - Есть свидетельская база: две мойщицы, женщина, стоявшая в очереди, видео с камер наблюдения на автомойке. Из личного опыта скажу: работы на пару часов максимум - и материал можно передавать в суд. Но в моем случае ни очных ставок, ни опознания, никаких следственных действий…
Так и не дождавшись внятного ответа от сотрудников УСБ, Гумаров обратился в прокуратуру Талгарского района. И в тот же вечер к нему домой приехали два офицера полиции ознакомить с протоколом административного нарушения, составленным 8 января 2018 года, в котором черным по белому написано: “Гр. Гумаров Н. С., 1955 г. р., 25.11.2017 года возле автомойки в г. Талгаре находился в общественном месте в нетрезвом состоянии”. Кроме протокола пенсионеру дали заполненное уведомление о штрафе - 12 025 тенге.
- Хоть плачь, хоть смейся, - восклицает мой собеседник. - Говорю полицейским: надо было еще через два месяца прийти. Почему этот протокол не составили 25 ноября прошлого года? Молчат. Один офицер предложил: “Нуржан-ага, погасите штраф в течение недели - тогда половину суммы оплатите”. Утром снова поехал в прокуратуру, встретился с сотрудником Алтаем МАРАЛОВЫМ. Выяснилось, что мою жалобу на полицейских он передал в УСБ областного ДВД. Алтай так искренне удивлялся: “Неужели вам до сих пор ответа не дали? Разберемся!” Уже прошло пять месяцев - никаких мер не принимают. Звоню в МПС, говорят: материал забрали в УСБ. Но там уверяют: вернули обратно в Талгар. Алтай каждый раз обещает: “Я лично возьму на контроль!” Вы, наверное, будете смеяться, сегодня минуло уже семь месяцев, как мне сломали палец, и никого за это еще не наказали. А ведь причинен средний ущерб моему здоровью, это уже уголовная статья!
После нескольких телефонных звонков в прокуратуру района расследование, как показалось Нуржану Гумарову, вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Ему позвонил начальник МПС и предложил: “Раз вы наш пенсионер, давайте участковые сами штраф от вашего имени оплатят, чтобы вы пенсию свою не тратили”. Поняв, что в Талгарском районе правды не найти, пенсионер написал заявление в прокуратуру Алматинской области…
Увы… Заявление Гумарова опять вернули в Талгар с резолюцией: “Принять необходимые меры, доложить...” По словам Нуржана-ага, ему позвонил Маралов. Прокурорский чин возмущался: мол, что вы жалуетесь? Услышав, что никакие меры не принимаются и не присылаются официальные ответы, сотрудник надзорного органа заявил: я вам не почтальон!
- Наивно полагая, что в центральном аппарате МВД и Генеральной прокуратуре во всем разберутся, я отправил жалобы на имя Кайрата КОЖАМЖАРОВА и Калмуханбета КАСЫМОВА. Когда я служил, министерство и прокуратура детально разбирались во всем, тем более если речь шла о превышении полномочий. Но в моем случае обе жалобы скинули в Талдыкорган, а оттуда вернули в Талгар. В общем, круг замкнулся... Где искать правду, уже не знаю! - сокрушается подполковник в отставке.
Чуть успокоившись, мой собеседник продолжает:
- Некоторые, наверное, подумают, что я на старости лет стал жалобщиком. Но ведь дело-то в принципе! Если я, пенсионер МВД, не могу добиться справедливости, то что говорить о рядовых гражданах?! Два моих сына стали офицерами полиции, служат достойно. Сам я уже 24 года на пенсии, но еще ни разу не сталкивался с таким беспределом! В наше время к пенсионерам было особое отношение - всегда чествовали на профессиональных праздниках, гаишники честь отдавали. А мне молодой лейтенант тыкает да еще упрекает: мол, ты уже бывший, зачем права качаешь? А ведь не так давно министр Касымов отдал негласное распоряжение: пенсионеров МВД по мелким нарушениям не привлекать к ответственности, при необходимости оказывать содействие вплоть до сопровождения до дома. Когда я пришел молодым, был совет наставничества, учили нас. А теперь мы, нынешние пенсионеры, никому не нужны... Молодые приходят, законов толком не знают, никакого уважения к старшим, зато они хорошо знают “ставки”: сколько за звание нужно отдать, сколько - за должность, а сколько - за развал уголовного дела. Я не понимаю, что произошло в МВД, это же мощнейшее министерство с огромным потенциалом! У нас в уголовном розыске Советского РОВД было 12 человек вместе с начальником - мы весь район обслуживали, преступления раскрывали. Сейчас в каждом РУВД в уголовке штат 20-25 человек. Раздули штаты бездельников, которые сидят штаны протирают. Есть, конечно, пахари, но с каждым годом их становится все меньше и меньше… - подводит невеселый итог ветеран.
Вместо P. S. Знакомый пенсионер МВД (в свое время начальник ГАИ Казахской ССР) однажды поделился своей историей. Он, полковник в отставке, поехал в Подмосковье к своему товарищу на личной машине с казахстанскими номерами. И (с кем не бывает?) проскочил поворот. Решил, пока никто не видит, развернуться через сплошную, но его остановил патруль ГИБДД. Извинившись и объяснив ситуацию, показал пенсионное удостоверение: мол, простите, сынки, сам когда-то в ГАИ служил. Российские гаишники со словами “товарищ полковник, дай бог нам дослужиться до ваших погон и выйти на пенсию” сопроводили его до нужного поселка и, отдав честь, уехали…
Тохнияз КУЧУКОВ, фото автора, Алматы
http://www.time.kz/articles/strana/2018/06/20/podpolkovnik-nikomu-ne-spishet
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поэтому она мусарня .