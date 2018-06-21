В Армении начались беспрецедентные коррупционные разоблачения

Во вторник, 19 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности члена фракции правящей в прошлом Республиканской партии, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Генпрокуратура получила добро на возбуждение против него уголовного дела, а также избрание меры пресечения в виде ареста. Дело Григоряна — самое громкое из многих, связанных с борьбой с коррупцией, объявленной премьер-министром Николом Пашиняном после прихода к власти.
Вот уже несколько дней армянское общество крайне взбудоражено. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении распространила кадры обысков в особняке и на даче генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. В ходе обысков были обнаружены целые арсеналы оружия и боеприпасов — мины, гранаты, тротиловые шашки, автоматы, тысячи патронов различного калибра. Только в двух местах сотрудники спецслужбы нашли 33 транспортных средства, среди которых автомобили "Роллс Ройс", "Тойота", "Мерседес", "Хаммер", вездеходы, снегоходы, а также коллекционные автомобили и даже машина скорой помощи и техника военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов, сотни тысяч долларов наличными.
Но настоящий шок армяне пережили, когда в домах генерала, в 2000-2008 годах занимавшего пост замминистра обороны Армении, были найдены сотни ящиков с продуктами, медпрепараты, военная форма, включая носки, ботинки и белье, предназначавшиеся солдатам во время вооруженных столкновений между подразделениями самопровозглашенного Нагорного Карабаха и азербайджанской армией в апреле 2016 года. Во многих ящиках со сгущенкой и консервами — письма солдатам от школьников. Судя по всему, некогда боевой генерал расхищал гуманитарную помощь.
По словам председателям Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, невозможно представить, что прежние власти не знали о противоправной деятельности Манвела Григоряна. Он, напомнил эксперт, стал не только депутатом парламента от правящей Республиканской партии, но и после формально проведенных выборов усадил в кресло мэра города Эчмиадзина своего сына.
"Постепенно генерал прибрал к рукам весь доходный бизнес в городе и близлежащих селах, установил здесь свои порядки, и никому в голову не приходило на него искать управу — Григорян публично расправлялся с людьми, пошедшими против его правил", — отметил Меликян. По его мнению, первые разоблачения в стране вселяют надежду, что отныне борьба с коррупцией — это не декларативные косметические меры, а долгосрочная программа по ее искоренению.