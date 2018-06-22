Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб.

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danilov 22 Июня 2018 в 16:02:19
"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - сказал Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год.
"Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - добавил глава Счетной палаты.
В целом, 43,6% от общего объема нарушений - нарушения бухгалтерского учета, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
"Казалось бы, не столь существенные нарушения - нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума", - отметил Кудрин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но пока деятельность приносит доход пусть потешаются, как никак космос наше фсёё!
Цитата: Пермяк от 22.06.2018 18:20:30А Рогозину вы давно ничего на счет протонов не говорили? А то капец, больше их не будет
Я давно говорю закрывать эту конторку нужно, Сибирь освоить не могут а на луне базы собрались строить, в чем смысл?
Но пока деятельность приносит доход пусть потешаются, как никак космос наше фсёё!
Но пока деятельность приносит доход пусть потешаются, как никак космос наше фсёё!