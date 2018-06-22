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Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб.
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danilov 22 Июня 2018 в 16:02:19
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса", результаты проверок уже легли в основу уголовных дел, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - сказал Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год.

"Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - добавил глава Счетной палаты.

В целом, 43,6% от общего объема нарушений - нарушения бухгалтерского учета, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

"Казалось бы, не столь существенные нарушения - нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума", - отметил Кудрин.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 22.06.2018 в 16:08:05   # 682448
В космической отрасли космические нарушения.
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  Yerla 22.06.2018 в 16:19:27   # 682452
ухххх .. вот это объемы .. вот это я понимаю "хапать" по крупному .. за это и в тюрьме не грех годик отсидеть
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  UgO 22.06.2018 в 17:32:08   # 682469
И че, и че? Делать то что будете? Опять должности поменяете? Условный срок наверно.
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  Пермяк 22.06.2018 в 18:20:30   # 682475
Я давно говорю закрывать эту конторку нужно, Сибирь освоить не могут а на луне базы собрались строить, в чем смысл?
Но пока деятельность приносит доход пусть потешаются, как никак космос наше фсёё!
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  Zoggyla 22.06.2018 в 18:28:26   # 682477
Цитата: Пермяк от 22.06.2018 18:20:30
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А Рогозину вы давно ничего на счет протонов не говорили? А то капец, больше их не будет
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