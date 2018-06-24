ДТП с пьяным замакима Риддера: неизвестные избили отца погибшего парня

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старик 24 Июня 2018 в 11:37:35
Аким Восточно-Казахстанской области после происшествия с отцом погибшего молодого человека собрал брифинг в акимате ВКО, где подтвердил информацию о нападении и заверил, что ситуация находится под контролем.
«Сформирована следственно-оперативнаягруппа полицией, поручаю прокуратуре региона осуществлять за расследованием контроль. Нам еще нужно разобраться по ряду вопросов. Среди них и по акиму Усть-Каменогорска Тумабаеву, которому уже объявлено одно из самых суровых наказаний неполное служебное соответствие. В целом ситуация с этим ДТП находится на мой взгляд под хорошим контролем. Вся работа проводится честно и объективно», — заявил аким ВКО Даниал Ахметов.
Напомним, экс-вице-акима города Риддера Бауржана Курманбаева подозревают в смертельном наезде на 19-летнего Евгения Смольникова. В момент совершения ДТП в машине чиновника также находился действующий аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.
NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
два акима УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА и к одному из них применено суровое наказание - не полное служебное соответствие
Царьки , однако , хотят-казнят , хотят-милуют .