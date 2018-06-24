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ДТП с пьяным замакима Риддера: неизвестные избили отца погибшего парня
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старик 24 Июня 2018 в 11:37:35
Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа со смещением, гематома грудной клетки. По данному факту в УВД города начато досудебное расследование по статье «хулиганство, совершенное группой лиц, сообщил начальник ДВД ВКО Жанарбек Бактыбаев.

Аким Восточно-Казахстанской области после происшествия с отцом погибшего молодого человека собрал брифинг в акимате ВКО, где подтвердил информацию о нападении и заверил, что ситуация находится под контролем.

«Сформирована следственно-оперативнаягруппа полицией, поручаю прокуратуре региона осуществлять за расследованием контроль. Нам еще нужно разобраться по ряду вопросов. Среди них и по акиму Усть-Каменогорска Тумабаеву, которому уже объявлено одно из самых суровых наказаний неполное служебное соответствие. В целом ситуация с этим ДТП находится на мой взгляд под хорошим контролем. Вся работа проводится честно и объективно», — заявил аким ВКО Даниал Ахметов.

Напомним, экс-вице-акима города Риддера Бауржана Курманбаева подозревают в смертельном наезде на 19-летнего Евгения Смольникова. В момент совершения ДТП в машине чиновника также находился действующий аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 24.06.2018 в 12:29:12   # 682617
Никто не сомневается, что дело под личным контролем.
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  Пермяк 24.06.2018 в 13:20:40   # 682618
Не, мне нравится формулировка
два акима УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА и к одному из них применено суровое наказание - не полное служебное соответствие
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  KAN13 24.06.2018 в 13:40:49   # 682619

Царьки , однако , хотят-казнят , хотят-милуют .
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