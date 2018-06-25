Учил девушек плохим словам

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danilov 25 Июня 2018 в 15:55:26
В Аргентине эта запись вызвала широкий общественный резонанс и массовое осуждение. В посольстве России в Буэнос-Айресе выразили возмущение недостойным поведением туриста и призвали его принести публичные извинения. На эту историю отреагировали власти Аргентины и потребовали за эту выходку лишить их соотечественника Fan ID. Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро.
Гильермо Мадеро: «Министр безопасности Патрисия Буллрич связалась со мной рано утром, мы сразу попросили, чтобы этот человек, непорядочный, бессовестный, лишился возможности посещать стадионы до конца ЧМ-2018. Мне подтвердили из российского Центра международного полицейского сотрудничества, что его лишили Fan ID».Мадеро добавил, что оскорбленной девушке, по его информации, всего 15 лет и, если она и ее семья представят обвинения против фаната, то им дадут ход.
По словам Мадеро, аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, поскольку в России «находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение».
На матч с Хорватией, на который у предпринимателя был куплен билет, он пойти не смог и в ночь на пятницу вылетел из Москвы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Мадриде.
Ярости аргентинцев от такой выходки не было предела. Мужчины и женщины самых разных возрастов оставляли возмущенные комментарии везде, где это только было возможно: социальные сети, сайты газет и телеканалов, блоги. Написали в посольство Аргентины в Москве, выложили в открытом доступе имя и фамилию "седовласого", номер его документов и добрались даже до google maps, добавив к страничке магазина по купле-продаже подержанных машин, которым владеет Пенови, штук десять не самых приятных сообщений. Аргентинские болельщики в России собирались его избить, другие предлагали написать письмо Владимиру Путину и просить его наказать виновного.
Через несколько часов после этого испуганный и чуть ли не срывающийся на плач голос Пенови появился в эфире аргентинского телеканала Ciudad Magazine. Он говорил по телефону:
— «Я приношу извинения за то, что подшутил над этой девушкой. Я приношу извинения аргентинскому, российскому и другим народам. Моим друзьям, моему району, моим детям, матери моих детей. Мне стыдно. Я не такой... Это была пошлая шутка... Это была моя ошибка. Я виноват и прошу у всех прощения. Я сяду с моими детьми, все им объясню и у них у первых попрошу прощения.»
Пенови проживает в городке Вильде под Буэнос-Айресом, он растит сына и дочь. Сразу по прилету на родину предприниматель планирует появиться на телевидении и извиниться за свою выходку публично.