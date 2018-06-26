Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило десятки людей избивать нищих

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GoodZone 26 Июня 2018 в 09:51:51
Некоторые жители центрального штата Мадхья-Прадеш получили послание на хинди. В нем говорилось, что по области ходят 500 человек, притворяющиеся нищими, которые убивают людей и забирают органы жертв. Авторы письма просили пользователей пересылать это сообщение друзьям и родственникам.
Местные полицейские вступили в группы WhatsApp, где злоумышленники отправляли фейковые новости. Стражи правопорядка быстро выяснили, что текст послания активно распространяют трое мужчин. Сейчас все они арестованы.
Инцидент произошел через несколько недель после того, как в Индии линчевали 26-летнего строителя, которого подозревали в торговле детьми. До этого местные жители распространили через WhatsApp поддельную новость о работорговцах из Бангалора.
https://lenta.ru/news/2018/06/26/whatsapp/
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Странник626 26.06.2018 в 14:37:00 # 682811
Цитата: plex от 26.06.2018 13:58:07
Как легко стало манипулировать людьми. Мне надоело жить в таком мире.
Как легко стало манипулировать людьми. Мне надоело жить в таком мире.