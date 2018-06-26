Суд обязал отца платить алименты на ребенка без анализа ДНК

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Vrangel 26 Июня 2018 в 16:50:14
Тель-авивский суд по семейным делам обязал мужчину выплачивать бывшей жене алименты на ребенка в размере 1800 шекелей в месяц, отказав в генетической проверке на установление отцовства – несмотря на его уверения, что не он является отцом девочки, родившейся через два месяца после развода.
Судья Тамар Снунит-Форер постановила, что проводить анализ ДНК не следует, так как это не в интересах ребенка, которому это может нанести психологический, материальный и социальный ущерб.
Девочка, которой сейчас 5,5 года, родилась летом 2012 года, через два месяца после развода родителей, и бывший муж женщины отказался зарегистрировать отцовство, не признав ребенка своим. В мае 2013 года бывшая супруга подала на него в суд с требованием признать ребенка, взять на себя частичную опеку и начать выплачивать алименты. В ноябре 2014 года суд назначил временные алименты в размере 1350 шекелей в месяц, а также обязал мужчину взять на себя половину расходов на образование и медицинское обслуживание.
Мужчина потребовал провести генетическую проверку, но в ноябре 2016 года суд отказал в ее проведении, объяснив отказ тем, что это может нанести ущерб интересам ребенка. Решение основывалось на заключении, предоставленном раввинатским судом, и отчете социального работника, которые заявили, что в случае, если выяснится, что мужчина действительно не является отцом ребенка, девочка будет объявлена незаконнорожденной ("мамзера"), и этот статус может крайне негативно сказаться на ее жизни в дальнейшем.
Для принятия дальнейших решений потребовалось проверить, можно ли в отсутствии однозначных доказательств отцовства тем не менее обязать ответчика выплачивать алименты на ребенка – на основании так называемого "гражданского отцовства" ("абаут эзрахит"). Это понятие используется судами по семейным делам и позволяет признать отцовство на основании того, что достаточных аргументов для признания ребенка незаконнорожденным нет.
Мать девочки также попросила увеличить сумму алиментов, так как временно назначенных не хватало на обеспечение ребенка всем необходимым, указав на тот факт, что у ее бывшего мужа, в отличие от нее самой, довольно высокая зарплата. В итоге алименты были увеличены до 1800 шекелей в месяц.
Судья Снунит-Форер объяснила, что, принимая решение, она основывалась на еврейском религиозном законе – так как ребенок был зачат в браке и доказательств того, что отцом является другой мужчина, нет. В этом случае, поскольку ответчик – еврей, он обязан выплачивать алименты, даже если ребенок родился после развода.
Кроме того, по ее словам судом было установлено, что после рождения ребенка бывший муж приехал в больницу с документами и собирался записать ребенка на свое имя, но в итоге между ним и бывшей супругой вспыхнула ссора, и он передумал. Решением суда мужчина признан гражданским отцом девочки, что обязывает его выплачивать алименты на ее содержание.
Источник:
www.vesty.co
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Интересные факты для размышлений обывателю.
Женщина может родить, а может сделать аборт. Ее муж или мужчина не имеет права заставить родить или сделать аборт. В случае если ребенок не желанный для мужчины его обязуют платить алименты через суд и он безответственный сука - скот. В случае если женщина не хочет ребенка она идет делает аборт и это называется свобода - убийство ребенка это сука свобода???? Мое тело мое дело! Женщина спокойно может сдать ребенка в детдом и ей ничего не будет.
Самое страшное то, что везде мужчину показывают как агрессивное животное из за которого преступность зашкаливает. НО НИКТО НЕ ГОВОРИТ, ЧТО УБИЙСТВО СВОИХ ДЕТЕЙ ЖЕНЩИНОЙ УЗАКОНЕНО И ЭТО НОРМА!!! В СРЕДНЕМ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА УБИЛА 2 ДЕТЕЙ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ. МЫ ХОДИМ С УБИЙЦАМИ БОК О БОК!!! ЖЕСТЬ НИ КТО ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЕТ!!!!