Обманутый муж отсудил 500 000 тенге, потраченные на чужого ребенка

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Гость 27 Июня 2018 в 12:25:45
Согласно материалам дела, истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке с 2012 по 2015 год. В период брака родилась их совместная дочь. После развода истец ежемесячно исполнял свои обязанности по уплате алиментов ответчице на содержание дочери. С момента расторжения брака истец поддерживал отношения с ребенком, общался, забирал на выходные.
"В декабре 2017 года ответчица сообщила, что выходит замуж и просила истца отказаться от ребенка. Вследствие этого у истца закрались сомнения в отцовстве, и он предложил добровольно сдать анализ ДНК. Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается и отцом ребенка является другой мужчина.
Заключение эксперта и факт обмана ответчицей, ее недобросовестное поведение стали потрясением не только для истца, но и для его родителей, так как они имели привязанность к ребенку", - прокомментировали в суде.
Мужчина потребовал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 352 121 тенге, освободить от обязательств по уплате алиментов и исключить сведения из актовой записи о нем как об отце.
Вопрос "решили" с помощью медиации. В результате суд утвердил между сторонами соглашение, согласно которому истец отказался от своих требований, а ответчик, в свою очередь, обязуется выплатить сумму неосновательного обогащения в размере 502 000 тенге. Определением суда медиативное соглашение, заключенное между сторонами, утверждено, производство по делу прекращено.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obmanutyiy-muj-otsudil-500-000-tenge-potrachennyie-chujogo-347588/
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