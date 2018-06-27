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Обманутый муж отсудил 500 000 тенге, потраченные на чужого ребенка
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Гость 27 Июня 2018 в 12:25:45
В Костанайском горсуде развернулась семейная драма. Муж спустя несколько лет узнал, что не является отцом совместной с супругой дочери, передает Tengrinews.kz.

Согласно материалам дела, истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке с 2012 по 2015 год. В период брака родилась их совместная дочь. После развода истец ежемесячно исполнял свои обязанности по уплате алиментов ответчице на содержание дочери. С момента расторжения брака истец поддерживал отношения с ребенком, общался, забирал на выходные.

"В декабре 2017 года ответчица сообщила, что выходит замуж и просила истца отказаться от ребенка. Вследствие этого у истца закрались сомнения в отцовстве, и он предложил добровольно сдать анализ ДНК. Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается и отцом ребенка является другой мужчина.

Заключение эксперта и факт обмана ответчицей, ее недобросовестное поведение стали потрясением не только для истца, но и для его родителей, так как они имели привязанность к ребенку", - прокомментировали в суде.

Мужчина потребовал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 352 121 тенге, освободить от обязательств по уплате алиментов и исключить сведения из актовой записи о нем как об отце.

Вопрос "решили" с помощью медиации. В результате суд утвердил между сторонами соглашение, согласно которому истец отказался от своих требований, а ответчик, в свою очередь, обязуется выплатить сумму неосновательного обогащения в размере 502 000 тенге. Определением суда медиативное соглашение, заключенное между сторонами, утверждено, производство по делу прекращено.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obmanutyiy-muj-otsudil-500-000-tenge-potrachennyie-chujogo-347588/
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  Deamos89 27.06.2018 в 12:52:31   # 682959
езжайте в Израиль, тама все будет хорошо
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  Zoggyla 27.06.2018 в 14:25:48   # 682991
Работал я одно время с парнем Сашей. Нормальный такой молодой человек. Аккуратный, в работе и по дому -педант. А когда вместе на работе проводишь большинство времени своей жизни, то и чужое бытие как-то проникает в твою повседневность. В общем, Саша со школы был влюблен в свою одноклассницу, но она его , мягко говоря, игнорировала. А он и так и сяк перед ней, сох короче по ней. И вот что-то случилось необыкновенное в ее жизни, что спустя несколько лет она вдруг заметила его и началась у них любовь. Девчонка она была видная, красивая. Внимаеием , естественно не обделенная. Подружили они немного и сделал он ей предложение. Свадьба, все дела и начали они жить отдельно. Саня, чувак был обеспеченный, своя хата, машина, гараж, дача, нормальная работа, стали они жить отдельно от тещи ( отца у невесты не было) и от его родителей. Все как у людей. Пришло время, забеременела женушка, теща частенько стала наведываться. И вот тут Санек начал замечать некоторые странности в окружающем его домашнем мире - то какая-то булавка в одежке торчит, то клочок волос ленточкой перевязанный на шкапчике валяется, то ножницы потерялись, а нашлись в таком месте, где им отродясь быть не положено, да еще воткнуты. Саша не придавал этому значения, до поры до времени. Разродилась жена мальчиком. Мальчик с врожденной паталогией ( неважно какой), главное, что все пути жизненные лежали теперь только через медучреждения Алматы и спонсирование фармкомпаний. Тяжко пришлось. Саша принимал посильное участие в лечении ребенка, ездил по клиникам, доставал лекарство - все, что мог. Жена, естественно, на нервах, разлады небольшие в семье пошли. Саня временами на дно стакана заглядывать стал, но был мужчиной и вольностей прикладных к жене не применял. Супружница с жалобами к маме, та - в дорогу. И так - регулярно. Ребенок болеет, все время идет процесс поддержания его жизни. Немного ад. Пришел он как-то после работы домой, а дома пусто ( не, мебель на месте и прочая быттехника), сбежала с ребенком к маме. Дозвониться до тещи не может. Не хотят общаться. Начал Саня с тоски дома порядок наводить и нащел много интересных артефактов. На работе мне рассказал, а ему : не иначе теща твоя - ведьма ( на полном серьезе) и дочь ее не далеко ушла. Я-то сам в эти дела не особо верю, но из книжек кое-какие знания имеются, все срасталось. Только какова цель - не очень понятно, но думаю, что они хотели его того. Прошло немного времени Сане позвонила сама жена и сказала, что подает на развод, а ребенка он больше не увидит. Саша помыкался и пошел в суд, где ему присудили каждый месяц 5000 тн на содержание жены и алименты на ребенка. Поначалу. Саша пытался внести ясность, встретиться, поговорить, но бывшие "родственники" - ни в какую. Стал он платить по суду, а раз в год уходить в аут на недельку, пару, пока родители его не зашили. Прошло три года. Ребенок подрос и добрые люди подсказали Сане, что сынок на него вообще не похож, а смутно напоминает прежнего ухажера его жены. Саня на дыбы - звонит жене и требует ДНК-экспертизу. Та его послала и сказала, что она встретила свою старую любовь и они уезжают в Россию. Да только свалить им не удалось - нужно было Сашино разрешение на выезд ребенка. Что делать? И было решено написать отказную от отцовства в обмен на снятие всех материальных претензий как к алиментщику. Саша сильно переживал, что его не поймут окружающие, он все еще надеялся, что ребенок его, но подтвердить это было нереально! Закончилось все по суду мирно. Саня перестал быть отцом, жизнь вошла в нормальную колею, а сын похоже обрел биологического отца.
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  Лялька 27.06.2018 в 17:20:17   # 683026
По х.. на родителей... дети страдают! Они при чем? Живет ребенок и радуется, есть мам-пап... а потом бац... и как щенка...
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