Внука Олжаса Сулейменова сбила дочь начальника ДВД

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KAN13 28 Июня 2018 в 17:08:22
В результате аварии скончался 26-летний мотоциклист. Позже стало известно, что погибший Искандер Сулейменов является внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.
Сейчас полиция Астаны проводит досудебное расследование по статье 345 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Сегодня в Астане провели брифинг по этому делу.
«Ее отец служит в должности начальника ДВД Кызылординской области: полковник полиции Мухитов Кайрат Болатович», — сказал заместитель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов.
«Никакого препятствия в деле не происходит со стороны родителей девушки», — добавили в полиции.
Ранее в полиции сообщили, что в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки Hyundai, проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.
Источник: Tengrinews
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Цитата: старик от 28.06.2018 18:00:24
Бодание будет неравным, силовики одержат победу.
Бодание будет неравным, силовики одержат победу.
Не факт. Дед фигура политическая. А мент все таки номенклатура. Прям в пору тотализатор организовывать. Извиняюсь