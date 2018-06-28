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Внука Олжаса Сулейменова сбила дочь начальника ДВД
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KAN13 28 Июня 2018 в 17:08:22
В ДВД Астаны сообщили подробности смертельного ДТП, произошедшего 22 июня по проспекту Мангилик Ел — Керей Жанибек хандар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В результате аварии скончался 26-летний мотоциклист. Позже стало известно, что погибший Искандер Сулейменов является внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.

Сейчас полиция Астаны проводит досудебное расследование по статье 345 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Сегодня в Астане провели брифинг по этому делу.

«Ее отец служит в должности начальника ДВД Кызылординской области: полковник полиции Мухитов Кайрат Болатович», — сказал заместитель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов.

«Никакого препятствия в деле не происходит со стороны родителей девушки», — добавили в полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки Hyundai, проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.

Источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.06.2018 в 18:00:24   # 683208
Бодание будет неравным, силовики одержат победу.
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  строитель 28.06.2018 в 23:29:15   # 683282
Цитата: старик от 28.06.2018 18:00:24
Бодание будет неравным, силовики одержат победу.


Не факт. Дед фигура политическая. А мент все таки номенклатура. Прям в пору тотализатор организовывать. Извиняюсь
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