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Закона.Нет
ГКНБ: казахстанского блогера передали правоохранителям РК
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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:27:19
БИШКЕК, 27 июн — Sputnik. Казахстанский блогер Мурат Тунгишбаев экстрадирован на родину, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

26 июня Тунгишбаева передали правоохранительным органам Казахстана. ГКНБ отмечает, что процедура прошла в соответствии с Кишиневской конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, решениями Генеральной прокуратуры КР и суда Октябрьского района столицы.

Известно, что силовики задержали Тунгишбаева 10 июня. В Казахстане блогеру инкриминируют "финансирование деятельности преступной группы", а также "организацию и участие в деятельности объединения", которое суд признал экстремистским.

https://ru.sputnik.kg/society/20180627/1039900361/kazahstan-kyrgyzstan-murat-tungishbaev-ehkstradiciya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 28.06.2018 в 17:53:22   # 683205
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?
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  jumanjiqz 28.06.2018 в 18:03:16   # 683210
Цитата: Dragon от 28.06.2018 17:53:22
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?

Все болеете Драгон?! Примите лекарство, хотя повторюсь, когда говно в голове медицина бессильна. Но вы не сдавайтесь...
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  Dragon 28.06.2018 в 18:11:57   # 683214
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:03:16
Цитата: Dragon от 28.06.2018 17:53:22
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?

Все болеете Драгон?! Примите лекарство, хотя повторюсь, когда говно в голове медицина бессильна. Но вы не сдавайтесь...


Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
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  Zoggyla 28.06.2018 в 18:22:07   # 683220
Кто такой? Чем знаменит? Профессиональный революционер?
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  jumanjiqz 28.06.2018 в 18:26:58   # 683222
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57

Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!

Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько у вас подгорает я вас задел. День прошел не зря! И вам хорошего настроения
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  Dragon 28.06.2018 в 18:36:19   # 683225
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:26:58
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57

Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!

Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько у вас подгорает я вас задел. День прошел не зря! И вам хорошего настроения


Пошел нахуй! Нормальный чел за такие слова спросит, а ты радуешься когда теа прелюдно посылают прямо по адресу!? Тебя только так надо посылать! Пошел нахуй, шавка!
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  Dragon 28.06.2018 в 18:37:15   # 683227
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 18:22:07
Кто такой? Чем знаменит? Профессиональный революционер?


Спросите у гугла, многое поймете
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  Zoggyla 28.06.2018 в 22:00:01   # 683256
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:37:15
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 18:22:07
Кто такой? Чем знаменит? Профессиональный революционер?


Спросите у гугла, многое поймете
хотелось почитать чье-то личное мнение из местных юзеров.
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  Dragon 28.06.2018 в 23:08:28   # 683271
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 22:00:01
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:37:15
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 18:22:07
Кто такой? Чем знаменит? Профессиональный революционер?


Спросите у гугла, многое поймете
хотелось почитать чье-то личное мнение из местных юзеров.


Ну тогда жополизов сначало послушайте вроде котакбаса(жуманджикз), поле и подобных. Пускай аргументируют свои высказывания(деяние).
Меня от их писанин аж тошнит. Тошно видеть их лизоблюдства!
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  Ал 28.06.2018 в 23:11:07   # 683272
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:08:28
От собственной грязи не тошнит?
А от лизоблюдства по отношении к Аблязову?
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  Zoggyla 28.06.2018 в 23:18:44   # 683275
Драгон, зачем так сразу!? Я ведь на полном серьезе.
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  Dragon 28.06.2018 в 23:18:48   # 683276
Все началось отсюда и дальше больше
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  Dragon 28.06.2018 в 23:20:43   # 683277
Не с Хабара Дариги, но все же

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  Zoggyla 28.06.2018 в 23:25:33   # 683279
Блин, как я далек от этого.
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  Dragon 28.06.2018 в 23:26:51   # 683280
Цитата: Ал от 28.06.2018 23:11:07
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:08:28
От собственной грязи не тошнит?
А от лизоблюдства по отношении к Аблязову?


Про мАла забыл! Свинья, ты в своем говне про Америку не писал?! Странно!

Я ЗА парламентское правления! А Аблязов, единственный про такое правления говорит! Если кто то другой выйдет с таким требованием, поддержу!
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  Ал 28.06.2018 в 23:29:38   # 683283
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  Dragon 28.06.2018 в 23:30:30   # 683284
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 23:25:33
Блин, как я далек от этого.


По зомбоящику такое не показывают, вот и не знаком даже человек, не то что его канал!
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  Dragon 28.06.2018 в 23:33:31   # 683286
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  Ал 28.06.2018 в 23:34:21   # 683287
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:33:31

Шошқа, по существу есть чего сказать? Твой срач тут не по теме! Хотя, ты без этого не можешь, перестанешь быть мАлом!
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  Рамзес 28.06.2018 в 23:49:38   # 683289
Айдархан тебя кто укусил ? Че злой то такой?
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  Pole13 28.06.2018 в 23:51:37   # 683290
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:36:19
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:26:58
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57

Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!

Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько у вас подгорает я вас задел. День прошел не зря! И вам хорошего настроения


Пошел нахуй! Нормальный чел за такие слова спросит, а ты радуешься когда теа прелюдно посылают прямо по адресу!? Тебя только так надо посылать! Пошел нахуй, шавка!

Ээ долбоящер, не выебувайся. Ты же первая трусливая балаболка на сайте
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  Dragon 28.06.2018 в 23:55:33   # 683292
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  Dragon 28.06.2018 в 23:59:03   # 683294
Вот и оно! В полном составе лизуны, почти!
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  Ал 29.06.2018 в 00:01:38   # 683295
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  Dragon 29.06.2018 в 00:20:32   # 683303
мАл, в отличие таких жополизов как ты я пошел на митинг и прокатился в спецмашине, после пару "часиков законных" и обяснительных отпустили. Об этом я не обязан был тебя поставить в извезность!
Мои видеоматериалы смотри на стене Аблязова. Хотя ты же хабарсмен
А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы шошқа! Вонючих материалов можешь не ставить, люди мнения юзеров хотят услышать! Хотя ....
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  Ал 29.06.2018 в 00:26:48   # 683305
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:20:32
Губошлеп, каким образом ты тогда в тот день мог успеть под моим комментарием отметиться? На что я внимание обратил. По этому замечанию можно интервал времени увидеть.
Может, в тот день у тебя более важных дел не было?
Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".

А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотят услышать прочитать, а не их словесный "понос"! Хотя...
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  Dragon 29.06.2018 в 00:34:31   # 683307
А теперь про Балоболку! Сначало дам определение по толковому словарю Ожегова, (как любят некоторые тут) и думаю пользователи сайта должны сами определить Балаболку хотя бы по количеству пустых, не по теме, болтовень с профиля каждого из нас (в разделе сообщений) !!! Думаю, так будет честно и прелюдно?! Согласны? мАла тоже касается!

Теперь, словарь:
Quote:
БАЛАБОЛКА — БАЛАБОЛКА, и, муж. и жен. (разг.). Человек, любящий заниматься пустой болтовнёй, пустомеля. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
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  Ал 29.06.2018 в 00:36:45   # 683308
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:34:31

Дык, что ты успел кроме оппонентов по теме обсудить?

Сможешь хотя бы за несоответствие своих дел собственным обещаниям оправдаться?
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  Ал 29.06.2018 в 00:39:59   # 683309

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  Dragon 29.06.2018 в 00:42:48   # 683310
Цитата: Ал от 29.06.2018 00:26:48
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:20:32
Губошлеп, каким образом ты тогда в тот день мог успеть под моим комментарием отметиться? На что я внимание обратил. По этому замечанию можно интервал времени увидеть.
Может, в тот день у тебя более важных дел не было?
Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".

А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотят услышать прочитать, а не их словесный "понос"! Хотя...


Ты долбоеб? А похож! Смотри в ютубе! Людей с двух часов начали грузить на спецмашины! Митинг в 15:00. Хотя, хуле перед тобой я отчитываюсь?!
Короче, свинья, пошел на хер со своим тупыми определениями! Пиздабол вонючий!
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