ГКНБ: казахстанского блогера передали правоохранителям РК

услышать

Губошлеп, каким образом ты тогда в тот день мог успеть под моим комментарием отметиться? На что я внимание обратил. По этому замечанию можно интервал времени увидеть.Может, в тот день у тебя более важных дел не было?Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотятпрочитать, а не их словесный "понос"! Хотя...