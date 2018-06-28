ГКНБ: казахстанского блогера передали правоохранителям РК

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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:27:19
26 июня Тунгишбаева передали правоохранительным органам Казахстана. ГКНБ отмечает, что процедура прошла в соответствии с Кишиневской конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, решениями Генеральной прокуратуры КР и суда Октябрьского района столицы.
Известно, что силовики задержали Тунгишбаева 10 июня. В Казахстане блогеру инкриминируют "финансирование деятельности преступной группы", а также "организацию и участие в деятельности объединения", которое суд признал экстремистским.
https://ru.sputnik.kg/society/20180627/1039900361/kazahstan-kyrgyzstan-murat-tungishbaev-ehkstradiciya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или пес нашарбаева на поводке!?
Цитата: Dragon от 28.06.2018 17:53:22
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?
Все болеете Драгон?! Примите лекарство, хотя повторюсь, когда говно в голове медицина бессильна. Но вы не сдавайтесь...
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:03:16
Все болеете Драгон?! Примите лекарство, хотя повторюсь, когда говно в голове медицина бессильна. Но вы не сдавайтесь...
Цитата: Dragon от 28.06.2018 17:53:22
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?
Президент Кыргызстана уже стал акимом области РК?
Или пес нашарбаева на поводке!?
Все болеете Драгон?! Примите лекарство, хотя повторюсь, когда говно в голове медицина бессильна. Но вы не сдавайтесь...
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:26:58
Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько
у вас подгорает я вас задел. День прошел не зря! И вам хорошего настроения
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько
Пошел нахуй! Нормальный чел за такие слова спросит, а ты радуешься когда теа прелюдно посылают прямо по адресу!? Тебя только так надо посылать! Пошел нахуй, шавка!
Спросите у гугла, многое поймете
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:37:15хотелось почитать чье-то личное мнение из местных юзеров.
Спросите у гугла, многое поймете
Спросите у гугла, многое поймете
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 22:00:01
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:37:15хотелось почитать чье-то личное мнение из местных юзеров.
Спросите у гугла, многое поймете
Спросите у гугла, многое поймете
Ну тогда жополизов сначало послушайте вроде котакбаса(жуманджикз), поле и подобных. Пускай аргументируют свои высказывания(деяние).
Меня от их писанин аж тошнит. Тошно видеть их лизоблюдства!
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:08:28От собственной грязи не тошнит?
А от лизоблюдства по отношении к Аблязову?
Цитата: Ал от 28.06.2018 23:11:07
А от лизоблюдства по отношении к Аблязову?
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:08:28От собственной грязи не тошнит?
А от лизоблюдства по отношении к Аблязову?
Про мАла забыл! Свинья, ты в своем говне про Америку не писал?! Странно!
Я ЗА парламентское правления! А Аблязов, единственный про такое правления говорит! Если кто то другой выйдет с таким требованием, поддержу!
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:26:51
Тупой кабанчик, http://lurkmore.to/Срать_кирпичами не надоело?
Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 23:25:33
Блин, как я далек от этого.
Блин, как я далек от этого.
По зомбоящику такое не показывают, вот и не знаком даже человек, не то что его канал!
Цитата: Ал от 28.06.2018 23:29:38
Тупой кабанчик, http://lurkmore.to/Срать_кирпичами не надоело?
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:26:51
Тупой кабанчик, http://lurkmore.to/Срать_кирпичами не надоело?
Шошқа, по существу есть чего сказать? Твое говноматериалы тут не по теме! Хотя, ты без этого не можешь, перестанешь быть мАлом!
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:33:31
Шошқа, по существу есть чего сказать? Твой срач тут не по теме! Хотя, ты без этого не можешь, перестанешь быть мАлом!
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:36:19
Пошел нахуй! Нормальный чел за такие слова спросит, а ты радуешься когда теа прелюдно посылают прямо по адресу!? Тебя только так надо посылать! Пошел нахуй, шавка!
Цитата: jumanjiqz от 28.06.2018 18:26:58
Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько
у вас подгорает я вас задел. День прошел не зря! И вам хорошего настроения
Цитата: Dragon от 28.06.2018 18:11:57
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Ей, котакбас под ником жуманжикз, пошел нахуй! Проходи мимо, жополиз Нурсултановский! Тебя тут не касалось моя писанина, шавка подзаборная!
Обожаю когда у вас такая реакция, когда крыть нечем, кроме мата и заезженых речевок, каждый раз когда вы караете меня я понимаю насколько
Пошел нахуй! Нормальный чел за такие слова спросит, а ты радуешься когда теа прелюдно посылают прямо по адресу!? Тебя только так надо посылать! Пошел нахуй, шавка!
Ээ долбоящер, не выебувайся. Ты же первая трусливая балаболка на сайте
Цитата: Dragon от 28.06.2018 23:59:03
Лизуны потому что крикливого труса на слове поймали? http://www.titus.kz/?previd=97635.%27&start=#682642
Мои видеоматериалы смотри на стене Аблязова. Хотя ты же хабарсмен
А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы шошқа! Вонючих материалов можешь не ставить, люди мнения юзеров хотят услышать! Хотя ....
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:20:32Губошлеп, каким образом ты тогда в тот день мог успеть под моим комментарием отметиться? На что я внимание обратил. По этому замечанию можно интервал времени увидеть.
Может, в тот день у тебя более важных дел не было?
Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".
А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотят
Теперь, словарь:
Quote:
БАЛАБОЛКА — БАЛАБОЛКА, и, муж. и жен. (разг.). Человек, любящий заниматься пустой болтовнёй, пустомеля. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:34:31
Дык, что ты успел кроме оппонентов по теме обсудить?
Сможешь хотя бы за несоответствие своих дел собственным обещаниям оправдаться?
Цитата: Ал от 29.06.2018 00:26:48
Может, в тот день у тебя более важных дел не было?
Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".
А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотят
услышать прочитать, а не их словесный "понос"! Хотя...
Цитата: Dragon от 29.06.2018 00:20:32Губошлеп, каким образом ты тогда в тот день мог успеть под моим комментарием отметиться? На что я внимание обратил. По этому замечанию можно интервал времени увидеть.
Может, в тот день у тебя более важных дел не было?
Например, поиск и просмотр роликов "Свободы".
А теперь, по теме статьи пиши свои аргументы, шошқа! Постарайся как обычно не сраться, - люди мнения юзеров хотят
Ты долбоеб? А похож! Смотри в ютубе! Людей с двух часов начали грузить на спецмашины! Митинг в 15:00. Хотя, хуле перед тобой я отчитываюсь?!
Короче, свинья, пошел на хер со своим тупыми определениями! Пиздабол вонючий!