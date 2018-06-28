Кадыров: "Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать"

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danilov 29 Июня 2018 в 10:40:52
По мнению Кадырова, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет "и снова станет богатым человеком". "Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям. Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью все забрать", - сказал Кадыров.
Также глава Чечни считает, что "если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью".
Отвечая на вопрос об эффективности таких мер, Кадыров сказал: "Люди видят, что не просто увольняют или сажают, а реально все, что есть, забирают, направляют на социальные нужды. Это действует очень хорошо".
https://iz.ru/759526/aleksandra-krasnogorodskaia/vtorogo-putina-u-nas-net
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