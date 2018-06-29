За бейсболки с изображением конопли накажут бизнесмена в Актау

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danilov 29 Июня 2018 в 13:50:52
В ДВД сообщили, что в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" в ходе проверки бутиков в торговом центре на прилавках были обнаружены и изъяты предметы одежды с изображением листьев конопли.
"Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау по статье 423 КоАП РК, тем самым в действиях усматриваются признаки административного правонарушения "Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что данный материал будет направлен в суд для привлечения к административной ответственности.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/beysbolki-izobrajeniem-konopli-nakajut-biznesmena-aktau-347825/
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Беня Ладен 29.06.2018 в 14:59:35 # 683386
GogaAshkenaz 29.06.2018 в 17:53:55 # 683414