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За бейсболки с изображением конопли накажут бизнесмена в Актау
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danilov 29 Июня 2018 в 13:50:52
Полицейские изъяли одежду с изображением листьев конопли в одном из магазинов Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.



В ДВД сообщили, что в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" в ходе проверки бутиков в торговом центре на прилавках были обнаружены и изъяты предметы одежды с изображением листьев конопли.



"Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау по статье 423 КоАП РК, тем самым в действиях усматриваются признаки административного правонарушения "Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что данный материал будет направлен в суд для привлечения к административной ответственности.



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/beysbolki-izobrajeniem-konopli-nakajut-biznesmena-aktau-347825/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 29.06.2018 в 14:01:40   # 683377
Долбоебы долбоебы это наша беда жить не можем иначе
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  Беня Ладен 29.06.2018 в 14:59:35   # 683386
Малый бизнес же...
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  старик 29.06.2018 в 15:39:39   # 683392
Заставь дурака( ДВД) богу молиться....
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  Маке0912 29.06.2018 в 16:57:54   # 683401
В Нидерландах бы оценили.
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  GogaAshkenaz 29.06.2018 в 17:53:55   # 683414
пля, и этим дебилам зарплату платят из наших налогов?!?
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  Шекспир 29.06.2018 в 18:33:52   # 683421
что за бред?
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