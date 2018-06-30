В убийстве 17-летнего выпускника школы подозревают обладателя «Алтын Белги»

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Гость 30 Июня 2018 в 10:18:47
Фото : соцсети
17 июня на улице Тургенева около здания общежития зарезали 17-летнего выпускника школы №19 Азата Дусупова. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался обладатель «Алтын Белги», который в этом году окончил физико-математическую школу. Оба молодых человека за несколько часов до трагедии были на Центральном стадионе, где ФК «Актобе» играл с «Ордабасы». Что стало причиной ссоры, неизвестно. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Диапазон".
В полиции ограничились коротким комментарием: подозреваемый задержан, ведется следствие по статье «Убийство».
Мама Азата Дусупова рассказала журналистам, что сын хотел стать железнодорожником, держал уразу и готовился к экзаменам.
– В тот день он пошел на Центральный стадион на футбол, – рассказала мама Азата Дусупова. – После 10 часов вечера мы начали звонить ему, но никто не отвечал на звонки. На третий звонок трубку поднял парень какой-то и сказал, что Азат лежит весь в крови. Когда я побежала туда, его уже забирала скорая. Он сказал, чтобы я не волновалась и шла домой. Врач же сказал, что мой ребенок в очень тяжелом состоянии. В 5 утра нам позвонили и попросили приехать в больницу.
Врачи сообщили, что Азат умер.
– Он говорил, что заработает денег, будет меня лечить. Он хотел поступить на железнодорожника в Алматы. Держал пост в первый раз в жизни. Я ему говорила, что не нужно держать, так как много экзаменов. А он все повторял, что держит пост ради меня, – рассказала мама погибшего выпускника.
На днях в акимате провели совещание по профилактике подростковой преступности. Цифры пугают. За 5 месяцев подростки совершили 71 преступление. Они грабят, занимаются разбоем и вымогательством. Причем 72,4% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности из благополучных семей.
http://www.zakon.kz/4926015-v-ubiystve-17-letnego-vypusknika-shkoly.html
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Цитата: Софруджу от 30.06.2018 13:09:37
Земля пухом этому мальчику! Но какая дурацкая статья. Из неё совершенно неясно, что произошло. Зато во всех подробностях расписано, что мальчик держал пост (к который раз, почему, что об этом говорил). Зачем это? Какое это имеет отношение к убийству - держал он там пост или не держал.
Земля пухом этому мальчику! Но какая дурацкая статья. Из неё совершенно неясно, что произошло. Зато во всех подробностях расписано, что мальчик держал пост (к который раз, почему, что об этом говорил). Зачем это? Какое это имеет отношение к убийству - держал он там пост или не держал.
как неприятно читать, что-то кто-то не разделяет ваших взглядов, прям поперек горла. дело не в статье, это слова его матери, уважайте хоть мать, лишившуюся сына.