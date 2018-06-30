В убийстве 17-летнего выпускника школы подозревают обладателя «Алтын Белги»

Земля пухом этому мальчику! Но какая дурацкая статья. Из неё совершенно неясно, что произошло. Зато во всех подробностях расписано, что мальчик держал пост (к который раз, почему, что об этом говорил). Зачем это? Какое это имеет отношение к убийству - держал он там пост или не держал.