В Казахстане могут ограничить поездки грузовиков, "разрушающих дороги"

Для сохранения качества и безопасности наших дорог установленная допустимая максимальная нагрузка на ось должна стать для отечественных перевозчиков незыблемым правилом", - говорит депута

Quote:Незыблемым правилом должно стать строительство качественных дорог, соответствующих требованиям времени. Как всегда всё через Ж.