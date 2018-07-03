За один день в трех регионах Турции задержаны десятки проституток из Узбекистана

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danilov 03 Июля 2018 в 15:37:37
Задержание в парке
Как сообщил «Озодлику» Метин Караташ, сотрудник правоохранительных органов городка Болу на северо-западе Турции, в ходе спецоперации 1 июля были задержаны шесть гражданок Узбекистана.
– Их проверили в кожно-венерологическом диспансере. Затем женщины легкого поведения были помещены в депортационный изолятор. После высылки на родину они на протяжении пяти лет не смогут попасть на территорию Турции, – сказал нашему радио Метин Караташ.
Он добавил, что женщины легкого поведения из Узбекистана были задержаны в парке в районе Карачайир при получении денег за оказание интимных услуг.
Сарвинозой, Мафтуна, Махфуза, Зироат и Хуршида
1 июля группа проституток из Узбекистана была задержаны и в других регионах Турции – Аланье и Трабзоне.
Сотрудник службы безопасности города Аланья Мехмет Топал сообщил «Озодлику» о том, что среди задержанных узбекистанок есть женщины, которые ранее были депортированы из Турции, но позже при помощи объездных путей снова смогли попасть на территорию этой страны.
Вся информация о задержанных женщинах была направлена в посольство Узбекистана в Турции.
– У женщин, которые были задержаны во время оказания интимных услуг, имеются узбекские паспорта. Вот их имена: Сарвинозой (20 лет), Мафтуна (19 лет), Махфуза (36 лет), Зироат и Хуршида (31 год). Продажей девушек занималась 49-летняя женщина узбекской национальности Айсара Р., – сказал Мехмет Топал.
Посольство обо всем информировано
Сотрудник посольства Узбекистана в Турции, попросивший не указывать его имя, сообщил нашему радио, что узбекское диппредставительство в Анкаре информировано о задержании своих гражданок, занимавшихся оказанием интимных услуг.
По его словам, вся информация о гражданах Узбекистана, обвиненных в торговле людьми и занятии проституцией, предоставляется службе безопасности Турции.
– В этой сфере имеется тесное сотрудничество между Турцией и Узбекистаном. Посольство не отрицает, что в Турции, кроме граждан Узбекистана, зарабатывающих деньги честным путем, имеются и те, которые, попав в руки работорговцев, вынужденно занимаются проституцией. Мы оказываем им правовую помощь в случае, если они попадают в турецкие тюрьмы за совершение вышеназванных преступлениц, – сказал сотрудник посольства.
Жертва изнасилования
Репортеру «Озодлика» удалось поговорить с 30-летней узбечкой, оказавшейся жертвой изнасилования в Турции.
Она говорит, что афганские узбеки, пообещав ей найти работу в Турции, подвергли групповому изнасилованию.
– Я приехала в Турцию в поисках работы. Все работодатели открыто говорили мне: «Если переспиш со мной, то я возьму тебя на работу». Не буду скрывать, но были времена, когда я была вынуждена переспать с работодателем, чтобы устроиться на работу. Однако афганские узбеки обманули меня. Обещав найти работу, они завели меня в комнату и подвергли групповому изнасилованию. Я обратилась с жалобой в полицию. Но там мне заявили, что я нарушила миграционное законодательство, и меня саму посадили в тюрьму. Мне больно не только за то, что меня изнасиловали наши же узбеки, но и то, что я, будучи жертвой, сама оказалась за решеткой, – говорит собеседница.
Проституция по собственному желанию
Нашему репортеру удалось пообщаться с 27-летней уроженкой Ташкента, которая готова заниматься проституцией в Турции или Дубае в связи с финансовыми трудностями в семье. («Озодлику» известны ее имя и адрес проживания).
– Отец бросил нас, мать умерла. Единственный брат-подкаблучник, послушавшись жену, выгнал меня из дома. Муж бросил, назвав меня нищенкой. С семилетним сыном хожу по съемным квартирам. Подрабатываю нянькой, уборкой. Мне встречались мужчины, которые обещали взять меня второй женой, но удовлетворив свою похоть, бросали. Сама я не плохая девушка, но трудное финансовое положение вынуждает меня заняться проституцией. Девочки, которые намного некрасивее меня, зарабатывают деньги в Дубае. Я тоже решила поехать в Турцию. Но как только заработаю денег на квартиру, брошу это делу, и буду вести порядочную жизнь, – говорит собеседница из Ташкента.
Напомним, что в прошлом году в Стамбуле была задержана 35-летняя сутенерша из Узбекистана, принуждавших узбекских девушек и женщин к занятию проституцией.
За последние несколько лет более чем сотни девушек легкого поведения из Узбекистана были задержаны на территории Индии, Таиланда, ОАЭ, Малайзии и Турции.
По официальным данным, в 2018 году в Узбекистане минимальный размер заработной платы установлен в размере 172 240 сумов (21 доллар США), тогда как в Турции минимальная заработная плата составляет 2.029,50 турецких лир (500 долларов США).
https://rus.ozodlik.org/a/29333725.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Black Angel 03.07.2018 в 15:45:23 # 683860
KapitanNemo 03.07.2018 в 16:41:22 # 683876
сеть публичных домов в Стамбуле входит в первую десятку налогоплательщиков Стамбула.
Цитата: KapitanNemo от 03.07.2018 16:41:22
в Турции проституция давно легализована
сеть публичных домов в Стамбуле входит в первую десятку налогоплательщиков Стамбула.
в Турции проституция давно легализована
сеть публичных домов в Стамбуле входит в первую десятку налогоплательщиков Стамбула.
пора и нам легализовать да