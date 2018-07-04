Где-где? В Караганде?!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 04 Июля 2018 в 13:48:17
Сотрудник Павлодарского института повышения квалификации учителей Кинаят САГАТОВ узнал о том, что он совершил в соседней области, где, к слову, никогда не был, целых семь правонарушений в октябре прошлого года. За злостную неуплату административных штрафов на сумму 72 тысячи тенге карагандинские судисполнители наложили аресты на его счета, и павлодарец перестал получать зарплату, а также не смог внести очередной платеж по кредиту. Кроме того, телегу о его скандальном поведении в Караганде получило руководство института и сильно расстроилось.
Пришлось Кинаяту ехать знакомиться с городом горняков и его стражами порядка. Последние показали протоколы задержаний с поддельными подписями, но с реальными личными данными павлодарца. При этом полицейские объяснили, что “совпадений не может быть, так как согласно административному законодательству вбиваются не только данные удостоверения личности, анкетные данные, но и ИНН”. Виновными себя карагандинские стражи порядка не считали, настаивая на том, что фальсификация административных штрафов исключена. Сам павлодарец так не думает, поскольку ему трудно представить, что кто-то подделал его документы, чтобы неправильно переходить дорогу. А свое удостоверение личности он никогда не терял.
Расследование волокитилось целых восемь месяцев. И вот наконец павлодарцу сообщили: в базе АИПС-контроль произведены корректировки, административные дела, находившиеся в региональной палате частных судебных исполнителей по Карагандинской области, прекращены, Кинаят Сагатов удален из списка реестра должников. Может получить свою зарплату и продолжить выплачивать кредит.
- Я буду подавать в суд иск на возмещение мне полицейскими морального вреда, - говорит Кинаят Сагатов. - Эти сержанты, несмотря на то, что я доказал, что никогда в Караганде не был и никаких протоколов не подписывал, продолжают утверждать, что задерживали именно меня.
http://www.time.kz/articles/strana/2018/07/03/61287-gde-gde-v-karagande
Комментарии, по рейтингу, по дате