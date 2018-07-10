Бизнес на добрых. Как в Сети собирали деньги на лечение девочки, которой нет

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Гость 10 Июля 2018 в 15:16:58
Пост о Лиоре с такими словами разместил популярный блогер Александр Гутин — в "Фейсбуке" у него 44 тысячи подписчиков. Многим людям стало жалко Лиору, и они перевели деньги. Но некоторые начали сомневаться. Уж слишком много страшных болезней.
Среди сомневающихся оказался журналист Михаил Шахназаров. У него тоже популярный аккаунт в "Фейсбуке", и Михаила попросили принять участие в борьбе за жизнь девочки. Он стал внимательно изучать информацию, подключил своих друзей и знакомых — подозрения начали подтверждаться почти сразу.
Сейчас деньги на лечение Лиоры уже никто не собирает. Все посты с призывами помочь удалены. Более того, аккаунт, который якобы принадлежит матери девочки, исчез полностью. Сборщики, испугавшись, стали даже возвращать деньги.
В пятницу Михаил Шахназаров в эфире "Радио России" рассказал о ситуации и призвал правоохранительные органы вмешаться, а в понедельник он должен передать официальное заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Сейчас известный адвокат Сталина Гуревич собирает заявления от тех, кто переводил деньги организаторам сбора средств, чтобы привлечь мошенников к ответственности.
— Я прошу тех, кто перевёл деньги на лечение девочки Лиоры и кто желает, чтобы мошенников привлекли к уголовной ответственности, написать мне в личку или сюда. Сейчас я готовлю запросы в медицинские организации России и Казахстана, где якобы лечилась Лиора, и после официального ответа будет подготовлено и подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела. Также я прошу откликнуться людей, готовых помочь с коммуникацией с Минздравом в США... Я гарантирую, что это событие не останется просто срачиком в интернетике, а будет решаться в рамках правового поля. Меня эта ситуация задела лично, поскольку я много лет помогаю ряду благотворительных фондов и люди, доверяющие мне, перечисляют деньги детям, которым такая помощь действительно жизненно необходима. Потерять ваше доверие — значит потерять эту помощь детям, — написала Сталина.
В Сети немало мошенников, которые используют доброту людей и собирают деньги на лжебольных. В ситуации с Лиорой очень много признаков обмана. Перечислим их все, чтобы вы могли помогать действительно больным людям и не попадались на удочку мошенников.
Болезни
Список болезней девочки настораживал даже людей без медицинского образования — но, конечно, доверчивых тоже было немало. Лайф попросил оценить объявление о Лиоре заместителя главного врача по медицинской части московской больницы № 71 Константина Зверева. У него всё это тоже вызвало сомнения.
— Во-первых, слишком много поражений органов, — сказал он. — Во-вторых, человек может жить с одной почкой, и если ему уже успешно одну пересадили, то вторую не пересаживают, даже если с ней проблемы. Так не делается.
Не могли показать документы
Лиора — из Казахстана. Сейчас она якобы в американской больнице, рядом с ней отец. При этом её мама с младшим ребёнком остаётся в Алма-Ате. А деньги собиралась исключительно в России, причём посторонним человеком.
Если главным распространителем фейка выступил Александр Гутин, то банковскую карточку для сбора предоставил человек с аккаунтом Виталь Ец из Алма-Аты (его настоящие имя и фамилия — Виталий Цехоцкий). Цехоцкий обратился к Михаилу Шахназарову с просьбой подключиться к спасению девочки. Якобы это дочь знакомых его друзей.
"Карту в Сбере я открыл на себя специально для сборов", — написал Цехоцкий в письме. И пояснил: "Держатели российских карт не могут перевести деньги на карты Казахстана. Позавчера мне в Сбере пояснили: так как карта мамы теньговая (тенге — валюта Казахстана. — Прим. Лайфа), это считается валютным переводом, по этой причине транзакции не проходят".
Кстати, на момент разговора, судя по скрину, который прислал Цехоцкий, на его карту поступило уже 295 тыс. рублей. А вот документов из США, подтверждающих, что Лиора действительно лежит в местной больнице, ни Цехоцкий, ни другие участники этой истории показать не смогли. И даже госпиталь, где лежит девочка, назвали с явной неохотой. А мама так и не смогла вспомнить отделение и номер палаты.
"Мои друзья связались и с госпиталем Хопкинса. Никакой Лиоры Алиевой там никогда не бывало", — написал в "Фейсбуке" Михаил Шахназаров.
Заметание следов
После того как начался скандал, посты с призывами помочь Лиоре исчезли. Александр Гутин под тяжестью доказательств нехотя признал, что Лиора — это фейк.
"В "Фейсбуке" началась настоящая травля. Как по сигналу. Я всё сказал. Ничего дополнительного писать не буду. Если Лиора есть на свете, то это докажут, если нет, то меня развели так же, как и всех", — написал он.
Даже "мама Лиоры" была не против вернуть деньги, когда начался скандал. Можете себе представить мать умирающего ребёнка, которая собрала деньги на лечение и вдруг их добровольно возвращает?
Она написала Михаилу Шахназарову: "Мы всё остановили, прекратили все действия, и деньги возвращаются их владельцам. Мы можем вам дать подтверждение! Я умоляю вас остановить эту войну!"
Кстати, мама была готова рвануть в Москву, чтобы лично поговорить с Шахназаровым.
— Я думаю, деньги хотели мне предложить, — сказал он Лайфу.
Опять-таки, маме пришлось бы потратиться на билет, а ведь средств у неё якобы нет.
Как помогать правильно?
Президент благотворительного фонда "Предание" Владимир Берхин рассказал Лайфу, на что в первую очередь обращать внимание, если вы хотите убедиться, что ваши деньги пойдут действительно на доброе дело.
— Главное — это медицинские документы, — сказал он. — У любого больного человека кипа медицинских бумаг. Если у организаторов сбора есть проблемы с тем, чтобы показать документы, тут что-то не так. К тому же сейчас у всех смартфоны. Что сложного сделать фотоисторию? Сфотографировать девочку в палате, саму больницу и т.д.?
По словам эксперта, самый простой способ проверить честность сборщиков — это сказать: "Мы не можем/не хотим перечислять деньги на личный счёт, но готовы перечислить на счёт больницы".
— То есть пациент или его близкие просят врача помочь с контактами бухгалтерии. И счёт больницы уже через 15 минут есть у того, кто хочет помочь, — сказал Владимир Берхирн.
Он отметил, что если деньги собирает не мать, не отец, а какой-то посторонний человек, то он должен показать людям хотя бы письменную доверенность.
— Явный признак обмана — просят давать именно наличные и как можно скорее, — сказал Владимир Берхирн. — Устраивается истерика и нагнетается нездоровый пафос.
Ещё один признак — нежелание сотрудничать с благотворительными фондами.
Кстати, у фондов есть системы подтверждения честности. Площадка dobro.mail.ru объединяет "158 честных фондов".
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1132959/biznies_na_dobrykh_kak_v_sieti_sobi rali_dienghi_na_liechieniie_dievoch ki_kotoroi_niet
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сейчас известный адвокат Сталина Гуревич собирает заявления от тех, кто переводил деньги организаторам сбора средств, чтобы привлечь мошенников к ответственности."
Викторовна как-то на днях спрашивала тел.городской больницы в Алма-Ате для этого адвоката. Наверное,для этого дела