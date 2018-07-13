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Закона.Нет
О «помогайках» в спецЦОНах высказались в АДГСПК
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danilov 13 Июля 2018 в 11:15:46
О «помогайках» в центрах обслуживания населения высказался директор департамента государственных услуг Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Ильдар Уйсумбаев, передает Tengrinews.kz.

«Итоги «тайного покупателя» выявляют многочисленные нарушения законодательства. К примеру, в девяти регионах установлены посредники. Они за определенное денежное вознаграждение содействовали в ускоренном получении услуг по регистрации и снятию автотранспортных средств без получения соответствующих талонов обслуживания услугополучателей», — сообщил Ильдар Уйсумбаев на совещании в Нацбюро.

Он отметил, что в отдельных случаях выявлены посредники, работающие страховыми агентами, которые способствовали выдаче водительских удостоверений без прохождения теоретических и практических экзаменов, а также без личного посещения услугополучателями спецЦОНов.

«Например, в спецЦОНе Шымкента «помогайки» осуществляли свои незаконные действия и содействовали в выдаче водительских удостоверений через лиц, находящихся в других городах», — добавил Ильдар Уйсумбаев.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-pomogaykah-v-spetstsonah-vyiskazalis-v-adgspk-348991/
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