О «помогайках» в спецЦОНах высказались в АДГСПК

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2018 в 11:15:46
«Итоги «тайного покупателя» выявляют многочисленные нарушения законодательства. К примеру, в девяти регионах установлены посредники. Они за определенное денежное вознаграждение содействовали в ускоренном получении услуг по регистрации и снятию автотранспортных средств без получения соответствующих талонов обслуживания услугополучателей», — сообщил Ильдар Уйсумбаев на совещании в Нацбюро.
Он отметил, что в отдельных случаях выявлены посредники, работающие страховыми агентами, которые способствовали выдаче водительских удостоверений без прохождения теоретических и практических экзаменов, а также без личного посещения услугополучателями спецЦОНов.
«Например, в спецЦОНе Шымкента «помогайки» осуществляли свои незаконные действия и содействовали в выдаче водительских удостоверений через лиц, находящихся в других городах», — добавил Ильдар Уйсумбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-pomogaykah-v-spetstsonah-vyiskazalis-v-adgspk-348991/
Комментарии, по рейтингу, по дате