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Закона.Нет
В Алматы просят строго наказать автолюбительницу, которая гоняла по тротуару
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danilov 17 Июля 2018 в 16:36:03
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звукач
17.07.2018 в 19:15:23
# 685805
Бла бла бла...... беззаконие,и пофигизм.....
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odysssey
17.07.2018 в 21:50:23
# 685819
Тут фары забудешь включить - так весь мозг съедят!
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