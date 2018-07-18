Родившую вне брака девушку сбросили в Найманское водохранилище

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danilov 18 Июля 2018 в 10:31:57
Родственники связали 22-летнюю девушку, убили ее, а затем сбросили в Найманское водохранилище, сообщает Turmush. Ее тело было обнаружено 2 июля недалеко от села Бел. По данным экспертизы, оно находилось в воде 10-12 дней.
"У девушки была разбита голова, связаны ноги. Мать призналась, что сбросила дочь в канал, и объяснила это тем, что лишь хотела ее припугнуть", - рассказали в УВД Ошской области.
В мае этого года девушка родила ребенка вне брака. Она скрыла этот факт от родственников и отдала ребенка на воспитание чужим людям. Впоследствии мать и брат узнали о произошедшем и сочли, что девушка "опозорила семью".
Издание отмечает, что подозреваемая в убийстве работает учителем в школе. Ей 47 лет. С мужем разведена. На допросе она пояснила, что связала дочь для того, чтобы та в очередной раз не убежала.
https://tengrinews.kz/crime/opozorila-semyu-rodivshuyu-vne-braka-devushku-sbrosili-349454/
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Blackadder 18.07.2018 в 12:12:53 # 685889
Quote:
Впоследствии мать и брат узнали о произошедшем и сочли, что девушка "опозорила семью".
Позор семьи в том что появился новый человек? А, не является ли позором, что некоторые отдают своих дочерей в качестве "вторых жен"? Где иногда байбише жестко гнобит молодую токал и держит ее на положении раба?
Обычаи, законы конечно должны быть.
Но это полный - Пипец.