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Закона.Нет
Родившую вне брака девушку сбросили в Найманское водохранилище
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danilov 18 Июля 2018 в 10:31:57
В Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана мать убила собственную дочь за то, что та родила ребенка вне брака. Соучастником преступления стал брат убитой. Об этом сообщает kaktus.media со ссылкой на правоохранительные органы.

Родственники связали 22-летнюю девушку, убили ее, а затем сбросили в Найманское водохранилище, сообщает Turmush. Ее тело было обнаружено 2 июля недалеко от села Бел. По данным экспертизы, оно находилось в воде 10-12 дней.

"У девушки была разбита голова, связаны ноги. Мать призналась, что сбросила дочь в канал, и объяснила это тем, что лишь хотела ее припугнуть", - рассказали в УВД Ошской области.

В мае этого года девушка родила ребенка вне брака. Она скрыла этот факт от родственников и отдала ребенка на воспитание чужим людям. Впоследствии мать и брат узнали о произошедшем и сочли, что девушка "опозорила семью".

Издание отмечает, что подозреваемая в убийстве работает учителем в школе. Ей 47 лет. С мужем разведена. На допросе она пояснила, что связала дочь для того, чтобы та в очередной раз не убежала.

https://tengrinews.kz/crime/opozorila-semyu-rodivshuyu-vne-braka-devushku-sbrosili-349454/
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  Romanzver 18.07.2018 в 10:34:49   # 685882
Дикари...
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  Blackadder 18.07.2018 в 12:12:53   # 685889
Традиции в стиле древней Спарты... Откат даже уже не в средневековье, а куда подальше, где то на уровень рабовладельческого строя.

Quote:
Впоследствии мать и брат узнали о произошедшем и сочли, что девушка "опозорила семью".


Позор семьи в том что появился новый человек? А, не является ли позором, что некоторые отдают своих дочерей в качестве "вторых жен"? Где иногда байбише жестко гнобит молодую токал и держит ее на положении раба?
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  ГОРЫНЫЧ 18.07.2018 в 13:23:16   # 685895
Какая дикость. Понимаю, что внебрачная беременность в некоторых семьях- позор, но это же не чужой человек, это ваша дочь, которую вы растили и вкладывали много сил. А может я ошибаюсь и её никто не любил, и в семье она была нежеланным ребёнком?
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  Стрельцов 18.07.2018 в 13:49:41   # 685904
Доча неоправдала надежды на калым вот мамаша и взбесилась....
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  Маке0912 18.07.2018 в 14:00:48   # 685909

Обычаи, законы конечно должны быть.
Но это полный - Пипец.
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