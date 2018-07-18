Члена банды Басаева экстрадировали из Словакии в Россию

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danilov 18 Июля 2018 в 14:38:48
"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ФСБ.
Там отметили, что Яндиев "причастен к организации и совершению в 2006 г. серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре города Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения".
http://www.interfax.ru/russia/621491