Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Члена банды Басаева экстрадировали из Словакии в Россию
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июля 2018 в 14:38:48
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает об экстрадиции из Словакии члена бандгруппы Шамиля Басаева Аслана Яндиева, который находился в международном розыске.

"17 июля авиарейсом "Братислава-Москва" осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ФСБ.

Там отметили, что Яндиев "причастен к организации и совершению в 2006 г. серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре города Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения".

http://www.interfax.ru/russia/621491
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 18.07.2018 в 15:54:16   # 685967
сколько веревочке ни виться... посадят надеюсь в Чечне... там ему уже "перину" приготовили.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь