Получил полгода тюрьмы за отказ разблокировать смартфон

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danilov 18 Июля 2018 в 18:01:27
Примечательно и показательно в этой истории то, что государство может посадить вас в тюрьму, забрать недвижимость и деньги с электронного счета, но не может взломать ваш смартфон или электронные аккаунты. Вот где, оказывается, пролегает граница истинной приватности.
При обыске машины у Монтанеса нашли некоторое количество запрещенных веществ и пару смартфонов, на один из которых пришло сообщение «О, Боже, они его нашли?». Полиция попросила его разблокировать устройства, но тот отказался. В суде Монтанес заявил, что забыл пароль. Это было расценено, как неповиновение суду и, в конечном итоге, обеспечило ему полгода тюрьмы. Однако доказательств обвинения в продаже наркотиков найдено не было.
Адвокат Монтанеса стремится, чтобы дело стало достоянием широкой общественности: за отказ разблокировать смартфон вы можете оказаться в тюрьме (по крайней мере, в США). Дело может послужить прецедентом для подобных случаев в будущем.
Сейчас правоохранительные органы активно требуют, чтобы технические компании и производители гаджетов давали им в таких случаях доступ к устройству. Однако производители не идут на поводу и борются за неприкосновенность частной жизни покупателей своих устройств. За кем останется победа в конечном счете, покажет время.
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Цитата: Snake666 от 18.07.2018 19:23:44
Можно подумать они СМС читать не могут, через оператора. Сказки про дерьмократию очередные.
Можно подумать они СМС читать не могут, через оператора. Сказки про дерьмократию очередные.
Скорее всего речь идет о СМС по средствам какого либо месенджера.
Наркоту толкают при их помощи.