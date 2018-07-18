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Закона.Нет
Получил полгода тюрьмы за отказ разблокировать смартфон
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danilov 18 Июля 2018 в 18:01:27
Уильям Монтанес в суде штата Флорида получил 180 дней тюрьмы за то, что отказался разблокировать два своих смартфона: информация в них должна была подтвердить то, что он преступил закон.

Примечательно и показательно в этой истории то, что государство может посадить вас в тюрьму, забрать недвижимость и деньги с электронного счета, но не может взломать ваш смартфон или электронные аккаунты. Вот где, оказывается, пролегает граница истинной приватности.

При обыске машины у Монтанеса нашли некоторое количество запрещенных веществ и пару смартфонов, на один из которых пришло сообщение «О, Боже, они его нашли?». Полиция попросила его разблокировать устройства, но тот отказался. В суде Монтанес заявил, что забыл пароль. Это было расценено, как неповиновение суду и, в конечном итоге, обеспечило ему полгода тюрьмы. Однако доказательств обвинения в продаже наркотиков найдено не было.

Адвокат Монтанеса стремится, чтобы дело стало достоянием широкой общественности: за отказ разблокировать смартфон вы можете оказаться в тюрьме (по крайней мере, в США). Дело может послужить прецедентом для подобных случаев в будущем.

Сейчас правоохранительные органы активно требуют, чтобы технические компании и производители гаджетов давали им в таких случаях доступ к устройству. Однако производители не идут на поводу и борются за неприкосновенность частной жизни покупателей своих устройств. За кем останется победа в конечном счете, покажет время.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 18.07.2018 в 18:09:59   # 685996
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  Snake666 18.07.2018 в 19:23:44   # 686011
Можно подумать они СМС читать не могут, через оператора. Сказки про дерьмократию очередные.
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  HypeMan 18.07.2018 в 19:40:18   # 686012
Цитата: Snake666 от 18.07.2018 19:23:44
Можно подумать они СМС читать не могут, через оператора. Сказки про дерьмократию очередные.



Скорее всего речь идет о СМС по средствам какого либо месенджера.
Наркоту толкают при их помощи.
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  Pancho S 18.07.2018 в 22:36:29   # 686020
Я думаю, что он ещё хорошо отделался..! Тут грех понтоватся... за хранение и сбыт наркоты- 180 суток. за такую провинность, это наказание можно назвать УЙКЕНД
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