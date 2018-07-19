Нелегальный таксист осужден за дачу взятки налоговику в 10 тысяч тенге

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Гость 19 Июля 2018 в 11:24:35
По данным издания, инцидент произошел в Хромтау. 30-летний местный житель Тимур Бегимов на своем автомобиле "Ниссан" занимался нелегально частным извозом. Об этом сообщил в управление госдоходов по Хромтаускому району его знакомый. Таксисту послали уведомление, в котором указали, что за нарушение налогового законодательства ему грозит административная ответственность.
Позже он пришел в управление госдоходов и предложил главному специалисту отдела администрирования взятку в 10 тысяч тенге. Тот о предложении сообщил руководству, после чего к делу подключились сотрудники управления внутренней безопасности Департамента госдоходов по Актюбинской области. На следующей встрече таксист сам положил в записную книжку на столе специалиста 10 тысяч тенге. После этого его задержали.
В результате этого в отношении таксиста началось досудебное расследование по статье "Дача взятки". Подсудимый в суде рассказал, что просил специалиста управления госдоходов не составлять протокол, предлагал 10 тысяч тенге, и тот предупреждал его об уголовной ответственности. В итоге он сам положил деньги ему в ежедневник. Специалист после этого сказал: "Убери, это же уголовная статья". Потом зашли сотрудники ДГД и его задержали.
16 июля суд в Хромтау приговорил таксиста-нелегала за дачу взятки к штрафу в 20-кратном размере - 200 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил.
https://tengrinews.kz/crime/nelegalnyiy-taksist-osujden-dachu-vzyatki-nalogoviku-10-349547/
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По данным издания, инцидент произошел в Хромтау. 30-летний местный житель Тимур Бегимов на своем автомобиле "Ниссан" занимался нелегально частным извозом. Об этом сообщил в управление госдоходов по Хромтаускому району его знакомый.Избавь бог от таких знакомых!
Любитель ММА 19.07.2018 в 12:45:07 # 686117