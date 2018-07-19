Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Денис Тен госпитализирован с ножевым ранением // Умер
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2018 в 17:26:21
На фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Об этом сообщили в ДВД Алматы, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Сейчас врачи борются за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена,

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.

"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.

С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiyasnilos-kto-ranil-denisa-tena-nojom-349606/

19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице



Как сообщил заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин, Денис Тен был доставлен в больницу в 15.23.

"Хотелось бы выразить соболезнования всем родным, близким. Скоропостижная смерть настигла нашего героя. Поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась, непосредственно, сердечно-легочная реанимация. Все усилия были были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствии локализации ранения где проходили жизненно важные органы", - пояснил врач.

По его словам, скорая помощь прибыла на место в кратчайшие сроки.

"Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее зона локализации раны - в зоне крупных сосудов", - сказал он.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт станции скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.

"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.

С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент был взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 19.07.2018 в 18:05:29   # 686205
Вот 🐐 козлы
поощрить | покарать
  SPYKER X 19.07.2018 в 18:11:24   # 686206
Quote:
Денис Тен скончался в больнице в Алматы после тяжёлого ранения
Шакальё, убили чемпиона за какие то зеркала...
поощрить (7) | покарать
  Свомпи 19.07.2018 в 18:11:32   # 686207
Умер(((
поощрить | покарать
  Nightwalker 19.07.2018 в 18:18:05   # 686212
вот гондоны конченные
поощрить (1) | покарать
  GogaAshkenaz 19.07.2018 в 18:20:03   # 686213
Иманды болсын
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.07.2018 в 18:23:54   # 686218
Просто нет слов. Одни эмоции.
поощрить | покарать
  Маке0912 19.07.2018 в 18:26:06   # 686221
поощрить | покарать
  Маке0912 19.07.2018 в 18:27:42   # 686222
Да, прочитал в яндексе.
Саболезную
поощрить | покарать
  шымкент 19.07.2018 в 18:29:02   # 686223
Иманды болсын ((
поощрить | покарать
  GoodZone 19.07.2018 в 18:35:47   # 686225
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
поощрить (7) | покарать
  Knopochka 19.07.2018 в 18:38:59   # 686226
Цитата: GoodZone от 19.07.2018 18:35:47
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
просто ужасно...нет слов, одни эмоции...как так? гордость страны...25 лет, из-за какой-то херни...
поощрить | покарать
  Walter 19.07.2018 в 18:46:25   # 686227
Это все с ментовской подачи. Суки менты покрывают этих пидарков. Расплодились эти воришки. И чувствуют себя вольготно и борзо. Как и скупщики украденного. А менты ссучились и нихуя не работают. Только доят их.
поощрить (10) | покарать
  Nightwalker 19.07.2018 в 18:48:06   # 686228
поощрить | покарать
  Walter 19.07.2018 в 18:52:45   # 686230
Надо ментов ответственных за этот район и участок вые..ть . Пусть суки пртащат этих ублюдков. Знают они их.
поощрить (7) | покарать
  Jokerkz 19.07.2018 в 19:00:09   # 686231
Соболезную родным и близким....Средь бела дня Из-за зеркал на машине Реально, слов нет...Вот так просыпаешься утром, строишь планы, а потом тебя гопники в центре города на тот свет отправляют. Цени жизнь, никому не известно когда и по каким причинам она прервется...
поощрить (2) | покарать
  едридмадрид 19.07.2018 в 19:06:16   # 686232
страшно ушёл такой молодой и талантливый ( мало у нас в Казахстане столь юных талантов - которые могли на весь мир заявить про нашу страну) и одну из таких звёзд не сберегли ,

Денис своим выступлением много , много положительных и радостных эмоций принёс в нашу казахстанскую жизнь ,

а сколько девочек и мальчиков при виде его катания встали на коньки и вышли на лёд

родителям и родным соболезнование, коллегам держаться и не отпускаться ниже уровня мастерства Дениса

поощрить (6) | покарать
  Fotinij 19.07.2018 в 19:10:31   # 686233
жаль, очень жаль парнишку.
поощрить | покарать
  sarmat 19.07.2018 в 19:12:13   # 686234
Соболезнования родным и близким этого Человека.

Денис Тен олимпийский чемпион.
Бекзат Саттарханов чемпион.
Такие люди уходят...
поощрить | покарать
  едридмадрид 19.07.2018 в 19:13:16   # 686235
ну а теперь про ментов ( или тех кто должен найти убийц Дениса)

так вот , по существу - эти нелюди ( даже не бандиты) а просто какой то сброд ( бандиты на такие преступления как кража зеркал с машин , ножи на дело не берут, типа не по понятием )

а эти утырки с собой носят , а главное режут двое на одного и ещё с ножом , нет слов - одни негативные эмоции ,

если менты сами не смогут найти , пусть к братве обратятся полный расклад дадут и может сдадут этих нелюдей ( на месте Дениса - мог быть любой гражданин который имеет приличную машину)

а со стороны властей - пусть Министр МВД возьмёт под свой контроль это преступление , ну а лучше пусть до самого президента дойдёт - тогда точно за 24 часа найдут и накажут
поощрить | покарать
  КЕДЫ 19.07.2018 в 19:15:03   # 686236
Вот суки. Надеюсь мусора все таки найдут их. Выпотрошить хозяев авторазборок и сто кто не гнушаются скупать ворованное на предмет их "поставщиков". Кто скупает 100 известно ментам. Если только не залетные.
поощрить | покарать
  едридмадрид 19.07.2018 в 19:17:46   # 686237
Цитата: sarmat от 19.07.2018 19:12:13
Соболезнования родным и близким этого Человека.

Денис Тен олимпийский чемпион.
Бекзат Саттарханов чемпион.
Такие люди уходят...


Денис не был олимпийским чемпионом ( он бронзу взял на ОИ 2014 году)

но зато он наверно единственный спортсмен ( по крайне мере в зимних видах спорта) кто владел всеми медалями во всех соревнованиях в своём виде
это и ОИ и Мировые первенства и Гран при , и Универсиады и Азиатские игры

короче талант ушёл ( нелепо ушёл , трагично и страшно)
поощрить | покарать
  едридмадрид 19.07.2018 в 19:23:58   # 686239
Цитата: GoodZone от 19.07.2018 18:35:47
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...


нелюдей и утырков полно везде , и перед ножами нет разницы чемпион, талант или простой смертный

к примеру мне этот случай напомнил когда в Москве , ранили ( тогда смогли спасти) ножом
двукратный чемпион Олимпийских игр в Атланте пловец Александр Попов и его друг , так их порезали из-за АРБУЗА ( который уронила девушка , ну а они заступились)

так вот если мне память не изменяет , то это дело под свой контроль взял сам Черномырдин ( на тот момент премьер министр России)
поощрить | покарать
  Ratkhan 19.07.2018 в 19:24:03   # 686240
Уволит районнного начальника полиция РОВД МП, где была данный инцидент, на три года ни какой гос.работы. Вот тогда полиция будет работать! Будет чистить воров, хулиганов из улиц. Среди белого дня, беспридел..... Это беспредел результат работы полиции. Коррупция везде, сама провительство в полном коррупции. Их всех сажать тюрму, и проверить родных и близких, как в Европе. Если родные честным путем заработал не трогает, нет можещ доказать извени. С родных президента надо начать, как заработал, проверит счета по всему миру. Сажать всех коррупционеров, особо крупных коррупционера публично подстрелить. В этом только виноваты государство и коррупция.
поощрить (1) | покарать
  Денис222 19.07.2018 в 19:26:09   # 686241
Сочувствую родным и близким.
Пусть будут прокляты его убийцы!
А, что до полиции, то выложиться должны на 101% в поимке этих мразей (я не от тех мусорах, что обирают простой народ).
поощрить | покарать
  Денис222 19.07.2018 в 19:31:44   # 686242
Ratkhan, разве будут они сами себя подстреливать? Когда уже нечего будет воровать в этой стране, они не долго будут здесь жить...свалят все...спасибо скажем патриарху коррупции, создавшему со своей сворой вот такую систему...
поощрить (2) | покарать
  Витал 19.07.2018 в 20:42:20   # 686255
царство небесное жалко парня, молодой совсем изза каких-то даже слова не подобрать тварей, такое произошло просто ужас нет слов ожни эмоции и маты
поощрить | покарать
  строитель 19.07.2018 в 20:45:00   # 686256
ШОК !!!!!
КААААК ТАК ТО????
поощрить | покарать
  Bako 19.07.2018 в 20:46:54   # 686257
Расстрелять козлов!
поощрить | покарать
  Makintosh 19.07.2018 в 20:46:55   # 686258
земля пухом. жалко парня, жить,да жить...
поощрить (1) | покарать
  MишаМашкевич 19.07.2018 в 21:24:50   # 686263
Иман саламатты болсын! Жаткан жери жайлы,жаны жанатта болсын
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь