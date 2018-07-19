Денис Тен госпитализирован с ножевым ранением // Умер

Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...