Денис Тен госпитализирован с ножевым ранением // Умер

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2018 в 17:26:21
Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
"Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
Сейчас врачи борются за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена,
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.
"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.
С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiyasnilos-kto-ranil-denisa-tena-nojom-349606/
19 июля стало известно, что фигурист Денис Тен скончался в больнице
Как сообщил заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин, Денис Тен был доставлен в больницу в 15.23.
"Хотелось бы выразить соболезнования всем родным, близким. Скоропостижная смерть настигла нашего героя. Поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась, непосредственно, сердечно-легочная реанимация. Все усилия были были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствии локализации ранения где проходили жизненно важные органы", - пояснил врач.
По его словам, скорая помощь прибыла на место в кратчайшие сроки.
"Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее зона локализации раны - в зоне крупных сосудов", - сказал он.
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт станции скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.
"Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", - сообщили в Горздраве.
С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент был взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Денис Тен скончался в больнице в Алматы после тяжёлого раненияШакальё, убили чемпиона за какие то зеркала...
Nightwalker 19.07.2018 в 18:18:05 # 686212
GogaAshkenaz 19.07.2018 в 18:20:03 # 686213
Цитата: Свомпи от 19.07.2018 18:11:32
Умер(((
Умер(((
Серьезно умер ?
А где официально ?
Саболезную
Цитата: GoodZone от 19.07.2018 18:35:47просто ужасно...нет слов, одни эмоции...как так? гордость страны...25 лет, из-за какой-то херни...
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
Nightwalker 19.07.2018 в 18:48:06 # 686228
Цитата: Маке0912 от 19.07.2018 18:26:06
Серьезно умер ?
https://informburo.kz/novosti/denis-ten-skonchalsya-v-bolnice-v-almaty-posle-tyazhyologo-raneniya.html
А где официально ?
Цитата: Свомпи от 19.07.2018 18:11:32
Умер(((
Умер(((
Серьезно умер ?
https://informburo.kz/novosti/denis-ten-skonchalsya-v-bolnice-v-almaty-posle-tyazhyologo-raneniya.html
А где официально ?
едридмадрид 19.07.2018 в 19:06:16 # 686232
Денис своим выступлением много , много положительных и радостных эмоций принёс в нашу казахстанскую жизнь ,
а сколько девочек и мальчиков при виде его катания встали на коньки и вышли на лёд
родителям и родным соболезнование, коллегам держаться и не отпускаться ниже уровня мастерства Дениса
Денис Тен олимпийский чемпион.
Бекзат Саттарханов чемпион.
Такие люди уходят...
едридмадрид 19.07.2018 в 19:13:16 # 686235
так вот , по существу - эти нелюди ( даже не бандиты) а просто какой то сброд ( бандиты на такие преступления как кража зеркал с машин , ножи на дело не берут, типа не по понятием )
а эти утырки с собой носят , а главное режут двое на одного и ещё с ножом , нет слов - одни негативные эмоции ,
если менты сами не смогут найти , пусть к братве обратятся полный расклад дадут и может сдадут этих нелюдей ( на месте Дениса - мог быть любой гражданин который имеет приличную машину)
а со стороны властей - пусть Министр МВД возьмёт под свой контроль это преступление , ну а лучше пусть до самого президента дойдёт - тогда точно за 24 часа найдут и накажут
едридмадрид 19.07.2018 в 19:17:46 # 686237
Цитата: sarmat от 19.07.2018 19:12:13
Соболезнования родным и близким этого Человека.
Денис Тен олимпийский чемпион.
Бекзат Саттарханов чемпион.
Такие люди уходят...
Соболезнования родным и близким этого Человека.
Денис Тен олимпийский чемпион.
Бекзат Саттарханов чемпион.
Такие люди уходят...
Денис не был олимпийским чемпионом ( он бронзу взял на ОИ 2014 году)
но зато он наверно единственный спортсмен ( по крайне мере в зимних видах спорта) кто владел всеми медалями во всех соревнованиях в своём виде
это и ОИ и Мировые первенства и Гран при , и Универсиады и Азиатские игры
короче талант ушёл ( нелепо ушёл , трагично и страшно)
едридмадрид 19.07.2018 в 19:23:58 # 686239
Цитата: GoodZone от 19.07.2018 18:35:47
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
Вот жил человек, работал, учился, старался, даже если отбросить его достижения и все то, что он сделал для Казахстана - и вот среди бела дня из-за куска стекла и пластика с кучкой проводов...какие-то дебило-уроды УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА... суки... слов нет... ну как так то? я не сильно слежу за фигурным катанием, но его выступления старался не пропускать... Не верится, что все это правда... Может все же поторопились наши СМИ его хоронить? Ну не должно так быть...
нелюдей и утырков полно везде , и перед ножами нет разницы чемпион, талант или простой смертный
к примеру мне этот случай напомнил когда в Москве , ранили ( тогда смогли спасти) ножом
двукратный чемпион Олимпийских игр в Атланте пловец Александр Попов и его друг , так их порезали из-за АРБУЗА ( который уронила девушка , ну а они заступились)
так вот если мне память не изменяет , то это дело под свой контроль взял сам Черномырдин ( на тот момент премьер министр России)
Пусть будут прокляты его убийцы!
А, что до полиции, то выложиться должны на 101% в поимке этих мразей (я не от тех мусорах, что обирают простой народ).
КААААК ТАК ТО????
MишаМашкевич 19.07.2018 в 21:24:50 # 686263