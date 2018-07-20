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Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
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danilov 20 Июля 2018 в 09:10:29
МВД сообщает, что лица, причастные к преступлению, установлены, пока задержан один из них.
Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.



"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется", – говорится в сообщении.

В прокуратуре Алматы сообщили, что задержан Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Подозреваемый доставлен в ИВС. По данным прокуроров, Киясов признался в содеянном в присутствии адвоката.

https://informburo.kz/novosti/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-denisa-tena.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 20.07.2018 в 09:19:29   # 686338
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  Бекел 20.07.2018 в 09:20:41   # 686339
Сука бородач
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  mitrich78 20.07.2018 в 09:42:35   # 686341
я не понимаю нашу власть что ж надо начать резню по улицам, чтобы остановить эту "бородатую чуму"
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  Rebel 20.07.2018 в 09:49:11   # 686342
Причем здесь они. Они зеркала не воруют.
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  шымкент 20.07.2018 в 09:53:18   # 686346
Тварь он... а вот я на выходных бухал за городом, и у меня почти такая же борода отрасла. Получается если меня на улице встретите тоже такое мнение будет? Не судите по внешности!
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  kanat7782 20.07.2018 в 09:55:09   # 686347
Цитата: mitrich78 от 20.07.2018 09:42:35
я не понимаю нашу власть что ж надо начать резню по улицам, чтобы остановить эту "бородатую чуму"

Сам сбрил и в сторонке остался?!
Обрадую тебя тогда, ты родился уже быть бородатым!
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  mitrich78 20.07.2018 в 09:56:39   # 686349
даааа, они просто сразу на воинские части нападают и все...
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  Joni94 20.07.2018 в 10:04:52   # 686350
Сам ли признался ? Или заставили ? А как на него вышли расскажут ?(Интересно просто. Мож его на улице взяли и били били били, пока не признался, или же всё таки проводили расследование)
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  SPYKER X 20.07.2018 в 10:31:17   # 686354
Не уверен что это именно тот из тех отморозков, уж слишком быстро нашли...
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  Денис222 20.07.2018 в 10:34:05   # 686355
Хочу надеяться, что не подставной...всяко бывает. А ежели тот и так скоро нашли, то честь им и хвала.
Насчет бородача не понял, как определили?
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  Ал 20.07.2018 в 10:48:23   # 686357

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  Dragon 20.07.2018 в 10:50:49   # 686358
Цитата: Денис222 от 20.07.2018 10:34:05
Хочу надеяться, что не подставной...всяко бывает. А ежели тот и так скоро нашли, то честь им и хвала.
Насчет бородача не понял, как определили?


Коротких штанов и позу в намазе тоже не увидел
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  Ал 20.07.2018 в 11:05:39   # 686359
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