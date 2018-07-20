Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена

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danilov 20 Июля 2018 в 09:10:29
Задержан подозреваемый по убийству Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД РК.
"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию. Другая информация в интересах следствия не распространяется", – говорится в сообщении.
В прокуратуре Алматы сообщили, что задержан Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Подозреваемый доставлен в ИВС. По данным прокуроров, Киясов признался в содеянном в присутствии адвоката.
https://informburo.kz/novosti/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-denisa-tena.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: mitrich78 от 20.07.2018 09:42:35
я не понимаю нашу власть что ж надо начать резню по улицам, чтобы остановить эту "бородатую чуму"
я не понимаю нашу власть что ж надо начать резню по улицам, чтобы остановить эту "бородатую чуму"
Сам сбрил и в сторонке остался?!
Обрадую тебя тогда, ты родился уже быть бородатым!
Насчет бородача не понял, как определили?
Цитата: Денис222 от 20.07.2018 10:34:05
Хочу надеяться, что не подставной...всяко бывает. А ежели тот и так скоро нашли, то честь им и хвала.
Насчет бородача не понял, как определили?
Хочу надеяться, что не подставной...всяко бывает. А ежели тот и так скоро нашли, то честь им и хвала.
Насчет бородача не понял, как определили?
Коротких штанов и позу в намазе тоже не увидел
В Сети появилось видео с камер наблюдения на месте гибели Дениса Тена http://today.kz/news/proisshestviya/2018-07-19/768086-v-seti-poyavilos-video-s-kamer-nablyudeniya-na-meste-gibeli-denisa-tena/