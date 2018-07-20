Какие мировые СМИ написали о смерти Дениса Тена. И что это значит для репутации Казахстана

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danilov 20 Июля 2018 в 15:53:57
19 июля в Казахстане произошла трагедия: в Алматы после тяжёлого ранения скончался знаменитый фигурист Денис Тен. Новость об этом быстро разлетелась по средствам массовой информации и социальным медиа. Большой резонанс был и за рубежом: о происшедшем написали такие ведущие СМИ как CNN, The New York Times, The Guardian, The Washington Post, BBC Sport, Reuters, Huffington Post и многие другие.
При запросе "Kazakhstan" Google первыми выдаёт новости о кончине Дениса Тена. Из-за такого резонанса интернет-пользователи выражают мнение, что происшедшее представляет за рубежом Казахстан как страну с высокой преступностью, где практически "творится беспредел".
Журналист Informburo.kz решил узнать, какие действительно могут быть последствия для имиджа нашей страны за рубежом и обратился для этого к специалисту по PR Ерлану Аскарбекову.
"Уже к вечеру появилось множество публикаций в ведущих СМИ мира. Это лишь подчёркивает, что у Дениса Юрьевича был огромный спортивный статус. Удивляться вниманию мировых СМИ, ведущих спортсменов, тренеров и спортивных журналистов здесь не стоит. Вспоминается цитата Глеба Жеглова, что о состоянии страны нужно судить не по наличию преступности. К сожалению, преступность есть везде. К сожалению, великих людей убивают и на Западе, и на Востоке, – где угодно. Список этот огромен – к сожалению, таково человечество. Продолжая Жеглова: не по наличию преступности, а способностью правоохранительных органов быстро обезвреживать преступников", – говорит Ерлан Аскарбеков.
По мнению специалиста, происшедшая трагедия подняла вопрос внутреннего PR в Казахстане. Многие казахстанцы выразили сомнение, что первый задержанный действительно является тем, кто совершил преступление.
"Другой вопрос, насколько наше население доверяет сообщениям о первом задержанном. По комментариям не чувствуется сильной уверенности, что он действительно является преступником. (…) Тем не менее если этот задержанный – действительно настоящий преступник, и второй подозреваемый тоже настоящий, то тогда правоохранительные органы сработали очень быстро и профессионально. Это, впрочем, не снимает вопросов о патрулях, видеокамерах и прочем", – добавляет Ерлан Аскарбеков.
По мнению собеседника Informburo.kz, сам факт убийства на страновой имидж не повлияет, так как подобные события могут произойти в любой стране мира. Мнение о негативном влиянии публикаций также не всегда может быть верным.
"Это уже наши собственные оценочные суждения. В чём-то оправданные, в чём-то неоправданные. Это эмоции. (…) Ещё раз хочу напомнить, что разных знаменитых людей убивали в самых развитых странах мира. Джон Леннон – самое громкое имя, но уверен, что, если начать разбираться, много найдётся именно таких обидных случаев. Наша внутренняя проблема – крайнее низкое доверие к Министерству внутренних дел. Если прокуратура по крайней мере декларирует стремление меняться, то в МВД такой тенденции не замечено. (…) Надеемся, что это так, а не то, в чём все подозревают, что схватили несчастных попавшихся и вешают на них. Это сомнение есть. Если МВД его сможет развеять, общество поверит. Но это внутренняя история, и не относится к страновому пиару", – подытожил Ерлан Аскарбеков.
https://informburo.kz/stati/kakie-mirovye-smi-napisali-o-smerti-denisa-tena-i-chto-eto-znachit-dlya-reputacii-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 20.07.2018 в 17:29:42 # 686408
Но вот вопрос почему это произошло? Это и общая социально-экономическая ситуация в стране и уровень коррупции и т д.
Народ который хочет жить в более достойных условиях и ценит себя не готов оставаться в этом кланово-коррупционно-воровском болоте и всячески старается уехать.
Отсюда и падение уровня среднего и высшего образования, общей культуры и воспитания населения. Люмпен пролетариат воспитанный фильмами а ля Бригада и Бумер оскотинивается и ради атрибутов красивой жизни идёт на все в том числе на убийства. А самое страшное что этот люмпен пролетариат протаскивается своими родственниками и кланами в органы власти и силовые структуры