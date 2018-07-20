Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...