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Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена
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danilov 20 Июля 2018 в 21:41:35
20 июля полицейские задержали Армана Кудайбергенова, который подозревается в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщили в ДВД Алматы.



По информации полицейских, 23-летнего Армана Кудайбергенова задержали в микрорайоне Аксай-2 возле школы №42 после широкомасштабных розыскных мероприятий. На его розыск был ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел.

На брифинге, организованном для журналисте, начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев сообщил, что задержанный Арман Кудайбергенов признался в совершении преступления. Оба задержанных сказали, что не знали, что их жертвой стал Денис Тен.

В МВД поблагодарили всех неравнодушных людей, помогавших в раскрытии преступления.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований.

Уголовное дело находится на контроле Генпрокурора и министра внутренних дел РК.

Армана Кудайбергенова уже судили в 2013 году за грабёж. Он тогда отобрал мобильный телефон и избил парня. Его приговорили к году ограничения свободы.

https://informburo.kz/novosti/zaderzhan-vtoroy-podozrevaemyy-v-ubiystve-denisa-tena.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Geoffrey 20.07.2018 в 22:32:25   # 686445
Этих уродов надолго запомнит страна. Долго они на волю не выйдут.
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  Сила 20.07.2018 в 22:51:33   # 686449
Не факт что они
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  Zoggyla 20.07.2018 в 22:59:57   # 686451
Давайте честно. Это зло, а сколько такого зла по отношению к " безымянным "? Про них вы не прочитаете на лентах и в СМИ.
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  МишкаНаСевер 20.07.2018 в 23:19:48   # 686460
Цитата: Zoggyla от 20.07.2018 22:59:57
Давайте честно. Это зло, а сколько такого зла по отношению к " безымянным "? Про них вы не прочитаете на лентах и в СМИ.

Точно говоришь! Поэтому и резонанс такой, что не безымянный. Там же в Алмате человека сбили и в канаву сбросили, где задержанный?
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  KAN13 20.07.2018 в 23:22:00   # 686462
" Оба задержанных сказали, что не знали, что их жертвой стал Денис Тен."

То есть , если б знали то убивать не стали бы . Вот тебе и вся философия .
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  juve 20.07.2018 в 23:34:00   # 686466
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  Ал 20.07.2018 в 23:36:13   # 686467
Цитата: KAN13 от 20.07.2018 23:22:00

Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.
Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.
Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...
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  Свомпи 20.07.2018 в 23:42:22   # 686469
Новость из просторов ФБ.

Сегодняшняя новость про изнасилование и убийство 13 летней девочки из аула Шалкия Кызылординской области прошла как бы вскользь мимо громкого убийства чемпиона мирового масштаба, фигура Тена на данный момент затмила собой всё. Умершая девочка из обычной простой аульной семьи, она мелькнёт в новостных лентах, люди понажимают сочувствующие лайки и забудут. Она просто пополнит списки погибших мучительной смертью казахстанских детей и станет архивным материалом. А ее мать и сестры останутся наедине со своим горем. Частота убийств и изнасилований детей приобретают настолько угрожающий характер что впору создавать чрезвычайное положение в стране, это ведь ненормально когда при нас умирают такой смертью дети! Неужели люди потеряли человеческий облик чтобы сотворять такое с детьми? До какого времени государство будет создавать видимость благополучия в стране? Идет истребление детей, почему молчат депутаты, министры?
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  KAN13 20.07.2018 в 23:55:56   # 686477
Цитата: Ал от 20.07.2018 23:36:13
Цитата: KAN13 от 20.07.2018 23:22:00

Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.
Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.
Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...


Это был "зэковский удар" ножом а они знают куда бить , причем не однократный , практически в одно и тоже место , также один удар в ягодицу . Для того чтобы Денис не смог их преследовать достаточно одного удара , а тут , извиняйте - убили .
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  Лялька 20.07.2018 в 23:57:39   # 686478
Жаль молодого перспективного спортсмена...Сочувствую близким! Действительно смущает факт, что убийц безысвестных жертв так быстро не находят! Государству на заметку- любой гражданин требует помощи и внимания....
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  старик 21.07.2018 в 00:03:07   # 686483
Не сомневался, что когда нужно(данный случай) , менты работать умеют! Если бы убийца оказался из числа золотой говняной молодежи, такой прыти мы бы не увидели.
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  Все мы гости 21.07.2018 в 00:14:44   # 686491
Неужели нужен резонанс чтобы оперативно работать? Мне очень жаль Дениса.Вчера вечером только и думал, это как такое происходит хотя и понимаю почему и как. Жизнь обесценилась, растишь ребенка любишь, поднимаешь его,а тут утырки порезали. Но вот вопрос, если бы другого,не знаменитого, обычного гражданина убили, разве было бы такое рвение найти? Я думаю нет, пустили бы на самотек?
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