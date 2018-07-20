Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена

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danilov 20 Июля 2018 в 21:41:35
По информации полицейских, 23-летнего Армана Кудайбергенова задержали в микрорайоне Аксай-2 возле школы №42 после широкомасштабных розыскных мероприятий. На его розыск был ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел.
На брифинге, организованном для журналисте, начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев сообщил, что задержанный Арман Кудайбергенов признался в совершении преступления. Оба задержанных сказали, что не знали, что их жертвой стал Денис Тен.
В МВД поблагодарили всех неравнодушных людей, помогавших в раскрытии преступления.
По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований.
Уголовное дело находится на контроле Генпрокурора и министра внутренних дел РК.
Армана Кудайбергенова уже судили в 2013 году за грабёж. Он тогда отобрал мобильный телефон и избил парня. Его приговорили к году ограничения свободы.
https://informburo.kz/novosti/zaderzhan-vtoroy-podozrevaemyy-v-ubiystve-denisa-tena.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 20.07.2018 в 23:19:48 # 686460
Цитата: Zoggyla от 20.07.2018 22:59:57
Давайте честно. Это зло, а сколько такого зла по отношению к " безымянным "? Про них вы не прочитаете на лентах и в СМИ.
Давайте честно. Это зло, а сколько такого зла по отношению к " безымянным "? Про них вы не прочитаете на лентах и в СМИ.
Точно говоришь! Поэтому и резонанс такой, что не безымянный. Там же в Алмате человека сбили и в канаву сбросили, где задержанный?
То есть , если б знали то убивать не стали бы . Вот тебе и вся философия .
Цитата: Сила от 20.07.2018 22:51:33
Не факт что они
Не факт что они
Согласен
Цитата: KAN13 от 20.07.2018 23:22:00
Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.
Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.
Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...
Сегодняшняя новость про изнасилование и убийство 13 летней девочки из аула Шалкия Кызылординской области прошла как бы вскользь мимо громкого убийства чемпиона мирового масштаба, фигура Тена на данный момент затмила собой всё. Умершая девочка из обычной простой аульной семьи, она мелькнёт в новостных лентах, люди понажимают сочувствующие лайки и забудут. Она просто пополнит списки погибших мучительной смертью казахстанских детей и станет архивным материалом. А ее мать и сестры останутся наедине со своим горем. Частота убийств и изнасилований детей приобретают настолько угрожающий характер что впору создавать чрезвычайное положение в стране, это ведь ненормально когда при нас умирают такой смертью дети! Неужели люди потеряли человеческий облик чтобы сотворять такое с детьми? До какого времени государство будет создавать видимость благополучия в стране? Идет истребление детей, почему молчат депутаты, министры?
Цитата: Ал от 20.07.2018 23:36:13
Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.
Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.
Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...
Цитата: KAN13 от 20.07.2018 23:22:00
Если хотят убить, то обычно стараются попасть в жизненно важные органы, причем гораздо проще попасть в грудь или живот.
Судя по ранению в бедро, убивать его не собирались, но зацепили артерию.
Причем, по данным СМИ, Денис Тэн около десяти метров за ворами, ставшими убийцами, пробежал...
Это был "зэковский удар" ножом а они знают куда бить , причем не однократный , практически в одно и тоже место , также один удар в ягодицу . Для того чтобы Денис не смог их преследовать достаточно одного удара , а тут , извиняйте - убили .
Все мы гости 21.07.2018 в 00:14:44 # 686491