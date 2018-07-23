"Роскосмос" подтвердил арест 74-летнего ученого

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danilov 23 Июля 2018 в 10:17:40
"Виктор Кудрявцев действительно арестован. Проводятся следственные действия", - приводит ТАСС слова представителя корпорации. В ЦНИИмаш пока не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.
Подробности пока не сообщаются. Ранее стало известно о задержании 74-летнего ученого. Он помещен в СИЗО "Лефортово". Кудрявцев задержан по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), арест произведен после обысков в ЦНИИмаш - головном научном институте госкорпорации "Роскосмос". Они прошли в пятницу в подмосковном Королеве в рамках расследования утечки за рубеж секретных российских разработок.
На предмет сотрудничества с западными спецслужбами проверяются около десяти работников отрасли. ФСБ уже установила, что западная разведка располагает данными о российских разработках, проводившихся под грифом "совершенно секретно".
В пресс-службе "Роскосмоса" заявляют, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать максимальное содействие следователям.
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