Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе

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danilov 23 Июля 2018 в 10:21:10
Очевидец прислал в редакцию фотографии с места ДТП и сообщил, что авария произошла 20 июля.
Как отметили в пресс-службе, 13-летний ребенок, управляя велосипедом, перевозил другого несовершеннолетнего 2009 года рождения и пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.
"По факту ДТП, имевшего место 20 июля на пересечении улиц Сейфуллина и С. Рахимова с участием патрульной машины и несовершеннолетнего велосипедиста, проводится дознание. В отношении водителя патрульной машины составлены все необходимые процессуальные документы и направлены в Управление административной полиции ДВД Астаны для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ДВД города.
При этом в полиции Астаны подчеркнули, что в результате ДТП пострадавших нет. "Несовершеннолетние в медицинское учреждение не обращались. Факт зафиксирован системой камер видеонаблюдения ЦОУ ДВД Астаны", - добавили в пресс-службе ДВД Астаны.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politseyskie-astanyi-sbili-detey-na-peshehodnom-perehode-349810/
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