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Пьяный казахстанец вез на автобусе 50 человек с Иссык-Куля
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danilov 23 Июля 2018 в 10:24:34
В Кыргызстане задержан водитель рейсового автобуса в нетрезвом состоянии, сообщает Kaktus.media со ссылкой на пресс-службу отдела по обеспечению безопасности дорожного движения (ООБДД) по Иссык-Кульской области.

Нарушение выявили в селе Бостери в рамках рейда "За рулем". Автобус марки Neoplan остановили 22 июля, он следовал по маршруту Тюп - Бишкек. В автобусе находились 50 пассажиров, в том числе дети.

При проверке документов от водителя, гражданина Казахстана, чувствовался запах алкоголя, инспекторы сразу же отстранили мужчину от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование.

Пассажиры продолжили путь на микроавтобусах. В отношении водителя был составлен протокол по статье 238 Кодекса об административной ответственности КР. Ему грозит штраф в размере 100 расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на один год.

Сейчас сотрудники ООБДД выясняют, как нетрезвый мужчина был отправлен в рейс без прохождения обязательного медицинского осмотра.

https://kaktus.media/doc/377546_na_issyk_kyle_ostanovili_avt obys_s_50_passajirami._iz_za_pianogo_voditelia_iz_kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 23.07.2018 в 10:50:02   # 686666
Может сразу руки и ноги отрубить ему и пусть гуляет???
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  ГОРЫНЫЧ 23.07.2018 в 11:34:43   # 686671
Quote:
строитель 23.07.2018 в 10:50:02 # 686666
Может сразу руки и ноги отрубить ему и пусть гуляет???

Каким образом? Без ног много не нагуляешь!

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  Ал 23.07.2018 в 11:41:41   # 686672
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