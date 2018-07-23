Генеральская линия

Да потому что в моем городе начальник ДВД и другие силовики, живущие на мои налоги,
И не только эти п..., которые живут на МОИ ДЕНЬГИ - никуя не делают. Нахер они вообще нужны, эти дармоеды, которые способны только гонять старушек, продающих урожай со своего огорода, чтобы ВЫЖИТЬ, да ограждаться 3-х метровыми заборами, чтобы не дай бог не обидели трусливых г@нд0н0в. Мужчин то в рядах ментов и не осталось - одни лица мужского пола, облаченные так называемой "властью" и реализующие с помощью нее свои неудовлетворенные детские амбиции. Горите в аду, суки!