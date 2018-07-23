Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Генеральская линия
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 23 Июля 2018 в 17:13:28
Смерть 25-летнего фигуриста Дениса Тена - не только ужасающая трагедия для всего мирового спорта, но еще и приговор правоохранительной системе Казахстана

Спортсмен погиб, пытаясь остановить отморозков, снимавших зеркала с его автомобиля. Вдумайтесь только: в самом крупном городе страны преступники чувствуют себя столь вольготно, что могут не только воровать, но и убивать среди белого дня (о ночной преступности и говорить не приходится)! При этом раскрывают у нас только одно из шести-семи преступлений. В прошлом году в Алматы из 45 тысяч краж до суда дошли всего 4 тысячи. Получается, департамент внутренних дел мегаполиса в состоянии найти только одного воришку из одиннадцати.

Можно без преувеличения сказать, что гибель Дениса Тена стала настоящим шоком для всех казахстанцев. 25-летний парень не только добился невероятных результатов в фигурном катании, но и вообще прожил свою короткую жизнь так, что может навсегда остаться примером для молодежи. Он не попадал в некрасивые истории, не бросал жен с детьми, не устраивал пьяных драк, никогда не скандалил и не ругался, не мухлевал с призовыми деньгами, не выгонял тренеров из их квартир, не употреблял допинг. Не мальчик, а золото.
Парня убили в самом центре Алматы - в той части города, которую уже два года неустанно внатирает до блеска Бауыржан БАЙБЕК. Случись это где-нибудь в спальном районе, можно было бы всплеснуть руками: ну зачем ты, чемпион, полез в это забытое богом и акимом “гетто”? Там курят анашу и колются героином, там отбирают у школьников мобильники, а молодежь по-прежнему делится на “районы”, воспетые Аканом САТАЕВЫМ в одном из его фильмов. А тут самый центр, с его дорогой гранитной плиткой на тротуарах, яркими велодорожками, культовыми кофейнями, бутиками элитных брендов... Такого явно никто не ожидал.
Но давайте будем честны: крупнейший город Казахстана - даже в его центре - с современными пешеходными зонами, обилием ухоженных сквериков и парков далеко не самое безопасное место в стране. А почему? Ответ один: в городе очень плохо борются с преступностью, вернее, не борются, а лишь имитируют борьбу. От армии южностоличных полицейских (более 4,5 тысячи штыков) толку не слишком много. Сказанное не просто эмоции, это легко доказать, опираясь на цифры, собранные членом общественного совета Алматы Маратом ШИБУТОВЫМ. Политолог свел в единую таблицу данные из отчетов комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генпрокуратуре. И картина вышла весьма неприглядная.
Нынешний руководитель ДВД Алматы Серик КУДЕБАЕВ занял свое кресло осенью 2013 года. То есть полицией мегаполиса он руководит почти пять лет. Вот мы и возьмем статистику за этот период.
В 2013 году в Алматы было зарегистрировано в общей сложности более 55 тысяч преступлений. Из них до суда полицейские сумели довести 11,3 процента. Грубо говоря, порядка 8-9 преступлений из 10 так и остались нераскрытыми.
В 2014 году зарегистрировано более 61 тысячи преступлений. В суд ушло 12,3 процента.
В 2015 году ситуация ухудшилась - всего совершено 73,5 тысячи преступлений, 11,5 процента раскрыты.
В 2016 году статистика получше: 68 тысяч правонарушений, 12,9 процента попали в суд.
Наконец, в 2017 году случилось без малого 64 тысячи преступлений, и раскрыто из них 15,4 процента.
Вроде бы - по цифрам - Серик Мырзакулович улучшает показатели: было у него 11,3 процента раскрытых дел в самом начале пути, а стало аж 15,4. Но если на пальцах, то 15,4 процента означает: раскрыто одно преступление из 6,5. В количественном выражении получается следующее: из 63 797 зарегистрированных преступлений в течение года в суд попало всего 9822 дела.
Меньше 10 тысяч раскрытых дел, и это при штатной численности ДВД Алматы в 4500 человек! Выходит, один сотрудник алматинской полиции раскрывает в год всего два преступления, при том что на каждого полицейского приходится по 14 преступлений?! Как вам такая “продуктивность”?
Чтобы читатель оценил масштабы УДЕЛАННОЙ (другого слова не подберешь!) алматинской полицией работы, позволю себе аналогии, пусть не бесспорные, но весьма показательные. Представьте: булочник кладет в печь 14 буханок хлеба, а достает только две - остальные безнадежно испорчены. Врач (даже не хирург, а терапевт или педиатр) из 14 пациентов ставит на ноги только двоих. На центральной улице города поменяли 14 километров асфальта, но ездить можно только по двухкилометровому кусочку, все остальное - ямы да канавы. Понятно, что ловить преступников как минимум сложнее, чем печь хлеб или выписывать рецепты. Но раскрывать одно дело из семи... Вам не кажется, что это явный перебор даже для тех, чья служба и опасна и трудна? А ведь статистика подчиненных генерал-майора Кудебаева за прошлый год именно такова...
Дениса Тена убил ударом ножа один из мелких воришек из числа тех, кто снимает зеркала с автомобилей (то есть промышляет кражами). Вот шибутовские цифры по кражам за последние три года. Можем для наглядности взять не пять лет, а три последних года.
В 2015 году зарегистрировано 42 834 кражи, из них раскрыто 2255. В 2016 году зарегистрировано 46 736 краж, раскрыто 3252. Наконец, в 2017 году было совершено 45 430 краж, в суд переданы материалы по 4020 эпизодам.
Нетрудно подсчитать шансы похитителя уйти от ответственности: они выше, чем в любой карточной игре или за рулеткой в казино. Можно снять 10 комплектов тех же зеркал с дорогих автомобилей и не попасться. Цена ворованных зеркал на черном рынке порядка 40-60 тысяч тенге. Значительно ниже приобретенных в фирменном салоне, но, учитывая масштаб, вполне прибыльный “бизнес”, и почти без рисков. Зеркала с автомобилей, велосипеды из подъездов, мобильные телефоны - их похитителей не ловят? Вопрос отнюдь не риторический, если... из 45 тысяч преступлений раскрыты всего 4 тысячи. При том что на каждого сотрудника ДВД Алматы приходится по 10 краж. То есть в среднем каждый раскрыл лишь по одной. Вот так эффективность...
У нас принято считать, что полицейские нас защищают, оберегают, при этом получают маленькие зарплаты, недоедают-недосыпают. Но! Финансирование ДВД увеличивается каждый год, и в 2017 году оно составило без малого 25 миллиардов тенге. Тут важно оговориться: 5 миллиардов - это деньги республиканского бюджета, и около 20 миллиардов - из бюджета города, куда платим налоги мы, алматинцы. Проще говоря, жители города заплатили подчиненным Серика Кудебаева 20 миллиардов тенге за их работу. И что получили взамен? Наши бравые полицейские поймали одного вора из десяти. Двое из тех, что продолжали гулять на свободе, убили одного из лучших среди нас - Дениса. Сознавать это горько. Но разве не страшна мысль: на его месте мог оказаться ЛЮБОЙ из нас?..
И ведь эти цифры известны не только общественному совету Алматы. Знают о них и в Министерстве внутренних дел, и в Генеральной прокуратуре, и в администрации президента. Но почему-то это знание не приводит к практическим результатам - ни к кадровым, ни к организационным. Руководство ДВД абсолютно непотопляемо (так же, впрочем, как и МВД). А ведь случилось в Алматы за эти пять лет много чего. Вспомним хотя бы террориста Руслана КУЛЕКБАЕВА, два года назад убившего 10 человек. Бандит бегал по всему городу и отстреливал полицейских, но на их начальстве из ДВД-МВД это никак не отразилось. В прошлом году был осужден начальник Ауэзовского РУВД за крышевание бандитов - не последний человек в правоохранительной системе города. И снова его прямой руководитель как бы ни при чем. А теперь случилась трагедия с Денисом. Всемирно известный спортсмен погиб от рук преступников, а начальник ДВД даже не пришел на брифинг, вместо него о ходе расследования отчитался прокурор города Берик ЖУЙРЕКТАЕВ. Да, генерала Кудебаева не было в городе, он в отпуске после недавней коллегии министерства. А был бы он на месте, остался бы Денис жив? Сомневаюсь. Почему? Да потому что в моем городе начальник ДВД и другие силовики, живущие на мои налоги, не хозяева ситуации. Зато здесь вольготно хозяйничают маргиналы из глубинки: снимают зеркала с машин и бьют ножами тех, кто пытается помешать им это делать.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/zloba/2018/07/20/generalskaja-linija
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 23.07.2018 в 17:36:00   # 686733
Quote:
Да потому что в моем городе начальник ДВД и другие силовики, живущие на мои налоги,


И не только эти п..., которые живут на МОИ ДЕНЬГИ - никуя не делают. Нахер они вообще нужны, эти дармоеды, которые способны только гонять старушек, продающих урожай со своего огорода, чтобы ВЫЖИТЬ, да ограждаться 3-х метровыми заборами, чтобы не дай бог не обидели трусливых г@нд0н0в. Мужчин то в рядах ментов и не осталось - одни лица мужского пола, облаченные так называемой "властью" и реализующие с помощью нее свои неудовлетворенные детские амбиции. Горите в аду, суки!
поощрить (6) | покарать
  vvka 23.07.2018 в 17:38:16   # 686735
Quote:
Да потому что в моем городе начальник ДВД и другие силовики, живущие на мои налоги, не хозяева ситуации.


Трусы не могут быть хозяевами ситуации. Одели бы уже юбочки в цветочек...Лица мужского пола.
поощрить (4) | покарать
  МишкаНаСевер 23.07.2018 в 18:22:06   # 686740
Quote:
в 2017 году случилось без малого 64 тысячи преступлений, и раскрыто из них 15,4 процента.


Если это реальные показатели, то это просто жесть
поощрить (5) | покарать
  Дядя Нурик 23.07.2018 в 18:36:09   # 686742
За 25 лет независимости мы построили мощную коррумпированную систему, возглавляемой кучкой спиногрызов. По ЮКО есть такая статистика? Чтоб добиться привлечения к ответственности виновных лиц, нужно исписать киллограмы бумаги. Прокуроры с умным видом штаны протирают, возможно, иногда даже помогая преступникам избежать должного наказания, бездействуя или переквалифицируя на более мягкий состав преступления, или не внося протест на мягкий приговор. Про судей вообще молчу. Гниём в общем...
поощрить (2) | покарать
  андремас 23.07.2018 в 19:02:22   # 686745
В этом списке КЗ нет.
Но посмотрите на показатели.
Количество полицейских на 100 тыс населения.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8

Посмотрели?
А вот данные по Казахстану.

На 100 000 человек в Казахстане приходится: 32,2 сотрудников прокуратуры, 12,8 судей, 608,8 полицейских, 488,2 солдат регулярной армии, 35,3 таможенников, 52,1 сотрудников налогового комитета и 19,9 сотрудников финпола.

Шестьсот!!!, сцк восемь

Кто, кого, и от кого охраняет?
И что там с процентами раскрываемости?
Дальше развивать не хочу.
поощрить (9) | покарать
  Максим112233 23.07.2018 в 21:12:36   # 686763
Цитата: МишкаНаСевер от 23.07.2018 18:22:06
Quote:
в 2017 году случилось без малого 64 тысячи преступлений, и раскрыто из них 15,4 процента.


Если это реальные показатели, то это просто жесть

Ну как сказать, посчитайте тех, кто не стал писать заявление из-за того, что плюнули на это
поощрить (3) | покарать
  Ал 23.07.2018 в 21:16:37   # 686765
Баляхоры...
поощрить (3) | покарать
  Aboka 23.07.2018 в 23:00:52   # 686778
А сколько дел прекратили за отсутствием состава преступления? или сколько не приняли? сколько переквалифицировали в гражданские?
поощрить (2) | покарать
  строитель 23.07.2018 в 23:06:42   # 686782
Главный девиз силовиков на всей территории нашего СССР

-Если не можешь противостоять проблеме (преступности), возглавь Ее !!!
поощрить (2) | покарать
  Wolfkz 23.07.2018 в 23:14:36   # 686786
Так получилось что последний год жил в Ате. Я в ахуе после Астаны. Если на жаргоне улиц то Астана красный город а Алматы чёрный. Тут после 18 00 свои законы. Байбек купил или договорился что ему дали сделать онай и парковки. А так все в черную.
поощрить | покарать
  Pancho S 23.07.2018 в 23:33:43   # 686792
Прозвучит конечно стрёмно, но... Сколько нужно ещё порезать людей с "громким именем", чтобы перестали молчать, начали совершенствовать систему и поднимать на уши всех и вся??? Сколько трагедий в семьях, разбитых судеб. Мои соболезнования семье выдающегося спортсмена... но обидно что только единицы из тысяч, достойны такой шумихи. Судить и лишать званий надо ответственных, за безответственность и отсутствие показателей.
поощрить (1) | покарать
  vvka 23.07.2018 в 23:55:04   # 686798
Цитата: Дядя Нурик от 23.07.2018 18:36:09
За 25 лет независимости мы построили мощную коррумпированную систем


Не мы...Они. Чиновники во главе с несменным лидером.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь