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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сбежал из Астаны от суда и следствия
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GoodZone 23 Июля 2018 в 17:16:42
Арман КУДАЙБЕРГЕНОВ, один из подозреваемых в убийстве Дениса ТЕНА, оказывается, попался на краже зеркал с автомобиля еще… 11 июля в Астане! Но правоохранители его отпустили.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.07.2018 в 17:33:25   # 686732
Роковая ошибка правосудия.( По аннотации)
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  Дядя Нурик 23.07.2018 в 18:16:03   # 686738
Это не ошибка, это система. Где браслеты для таких, кто под следствием, но ходят под подпиской? Миллиарды вроде выделяли. Почему Касымова не убирают? Менять пора! Хотя врятли, он же жанаозенской кровью повязан, без такой должности долго возможно не походит
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