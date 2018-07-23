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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сбежал из Астаны от суда и следствия
Арман КУДАЙБЕРГЕНОВ, один из подозреваемых в убийстве Дениса ТЕНА, оказывается, попался на краже зеркал с автомобиля еще… 11 июля в Астане! Но правоохранители его отпустили.
Роковая ошибка правосудия.( По аннотации)
Это не ошибка, это система. Где браслеты для таких, кто под следствием, но ходят под подпиской? Миллиарды вроде выделяли. Почему Касымова не убирают? Менять пора! Хотя врятли, он же жанаозенской кровью повязан, без такой должности долго возможно не походит