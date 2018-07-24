Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Невесты поневоле
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 24 Июля 2018 в 16:37:20
В Казахстане за кражу невест против их воли наказывают по статье 125 уголовного кодекса – «похищение человека». Похитителя лишают свободы на срок от четырех до семи лет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 24.07.2018 в 18:11:33   # 686926

15 лет хороший срок , надо вносить изменение в закон .
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 24.07.2018 в 18:18:54   # 686929
Менталитет всему виной. Даже ведущая называет это не преступлением, а традицией. А ведь говорит не о театрализованном ритуале, а о настоящем похищении. Пусть русскую украдут, послушают и посмотрят куда она засунет их платок, куда пошлёт всех этих мамушек, и где окажется их сынок в результате
поощрить (1) | покарать
  NBE 24.07.2018 в 20:14:58   # 686946
В краже основная вина родителей девушек, если они будут против и встанут на защиту своей дочери, никто в здравом уме не будет воровать. Но они в основном сами уговаривают дочь остаться, и молодая неокрепшая девочка ломается и покоряется. Что радует, в текущий момент кражи намного уменьшились, берегите и защищайте своих девочек.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь