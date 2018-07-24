Невесты поневоле

Менталитет всему виной. Даже ведущая называет это не преступлением, а традицией. А ведь говорит не о театрализованном ритуале, а о настоящем похищении. Пусть русскую украдут, послушают и посмотрят куда она засунет их платок, куда пошлёт всех этих мамушек, и где окажется их сынок в результате
В краже основная вина родителей девушек, если они будут против и встанут на защиту своей дочери, никто в здравом уме не будет воровать. Но они в основном сами уговаривают дочь остаться, и молодая неокрепшая девочка ломается и покоряется. Что радует, в текущий момент кражи намного уменьшились, берегите и защищайте своих девочек.