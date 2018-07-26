У посольства США в Пекине произошёл взрыв

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danilov 26 Июля 2018 в 16:43:47
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства США в Пекине является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, полиция уже должным образом провела разбирательство.
"Полиция Пекина уже в сообщении в интернете разъяснила нынешнюю ситуацию, произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является одиночным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка, полиция КНР уже своевременно провела разбирательство случившегося", — сказал Гэн Шуан на брифинге.
Ранее полиция Пекина сообщила, что в районе Чаоян, где расположено посольство США, задержала мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвался фейерверк. У задержанного была травмирована рука, он был доставлен в больницу. Ему 26 лет, он житель Внутренней Монголии. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве у посольства США в Пекине не пострадал.
В свою очередь в посольстве США на просьбу РИА Новости подтвердить факт взрыва у дипмиссии в Пекине сообщили, что "ситуация пока до конца не ясна".
Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, граждане Китая, несмотря на произошедший ранее в четверг взрыв у американского посольства в Пекине, стоят в длинной очереди и не намерены уходить из-за произошедшего. Девушка, вышедшая из здания американского посольства, сообщила РИА Новости, что внутри в момент инцидента был слышен слабый хлопок, но она не видела пострадавших или паники. Об инциденте узнала лишь на улице.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180726/1525354969.html