Три библиотекаря

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danilov 01 Августа 2018 в 09:38:06
Теперь бывший губернатор Кировской области Никита Белых работает библиотекарем в колонии в Рязанской области.
Александр Реймер, бывший директор ФСИН, который закупал электронные браслеты для арестантов и попутно совершил хищение на 3 миллиарда рублей -- библиотекарь в колонии в Свердловской области.
А экс-глава Минэкономики Алексей Улюкаев, осужденный за получение $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, начал работать библиотекарем в колонии в Тверской области.
https://www.kommersant.ru/doc/3701586
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