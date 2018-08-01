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Три библиотекаря
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danilov 01 Августа 2018 в 09:38:06
Три бывших высокопоставленных чиновника — фигуранты громких уголовных дел, устроились на работу библиотекарями в колониях, сообщил в Telegram Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора» .

Теперь бывший губернатор Кировской области Никита Белых работает библиотекарем в колонии в Рязанской области.

Александр Реймер, бывший директор ФСИН, который закупал электронные браслеты для арестантов и попутно совершил хищение на 3 миллиарда рублей -- библиотекарь в колонии в Свердловской области.

А экс-глава Минэкономики Алексей Улюкаев, осужденный за получение $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, начал работать библиотекарем в колонии в Тверской области.

https://www.kommersant.ru/doc/3701586
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