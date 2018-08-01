Пилот сел пьяным за штурвал в Алматинской области: "Казавиа" запретили полеты

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Гость 01 Августа 2018 в 14:30:18
По информации комитета, такое решение было принято по итогам расследования причин авиакатастрофы Як-12 в под Жаркентом летом прошлого года.
Специалистам удалось доказать, что командир воздушного судна был допущен к полету в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии и привело к трагедии, которая унесла жизни двух человек.
Таким образом, свидетельство на выполнение авиаработ ТОО «НАК «КАЗАВИА» отзывается с 25 августа текущего года.
До этого срока руководству компании поручено выплатить все долги работникам и налоговикам, а также в течение 10 дней вернуть подлинник свидетельства о выполнении авиационных работ.
https://www.nur.kz/1745184-pilot-sel-panym-za-sturval-v-almatinskoj-oblasti-kazavia-zapretili-polety.html
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