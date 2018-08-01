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danilov 01 Августа 2018 в 17:39:53
Как удалось выяснить «МК», в полицию обратилась лично дочь губернатора Сахалина 18-летняя Алиса Кожемяко. Она пояснила, что живет в квартире матери на Новом Арбате.
18 июля на вечеринке Алиса познакомилась с тремя девушками и после клуба они все вместе ночевали у неё. Девушка тусовалась с новыми знакомыми несколько дней, а одна из новоиспеченная подруга ночевала задержалась в квартире аж до 21-го числа.
Когда вечером Кожемяко вернулась домой, то обнаружила, что в спальне в шкатулке отсутствуют её деньги на карманные расходы — 18 тысяч долларов.
https://www.mk.ru/incident/2018/07/24/slishkom-mnogo-podrug-doch-gubernatora-sakhalina-obokrali-sluchaynye-znakomye.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
...что на днях она приводила в гости малознакомых людей.
Шалавилась на народные деньги
Ну в самом деле, не хватало ещё чужие карманные расходы обсуждать.