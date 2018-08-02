Сотрудник General Electric зашифровал в пейзаже технологии строительства турбин

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danilov 02 Августа 2018 в 15:17:37
В четверг федеральный суд в Олбани (штат Нью-Йорк) отказал 55-летнему Сяоцин Чжэн в освобождении под залог.
«Чжэн, предположительно, использовал методы стеганографии, чтобы спрятать файлы с украденной информацией в невинно выглядящую цифровую картинку с изображением заката, которую он послал на свою электронную почту», – передает РИА «Новости» сообщение минюста. Там сообщили также, что похищенная информация связана с технологиями строительства турбин.
Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в начале июня прокуратура США предъявила обвинение бывшему сотруднику разведуправления минобороны в попытке передачи китайским спецслужбам за вознаграждение сведений, представляющих гостайну.
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